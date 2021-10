Traunstein (ots) -Silke Aichhorn lädt mit ihrer neuen CD zum Entspannen einVertraute Melodien auf einem der ältesten Instrumente der Menschheit, reduziert auf das Wesentliche und dabei detailreicher und eingängiger denn je: Die neue CD (VÖ 1.11.21) der Harfenistin Silke Aichhorn verspricht Entspannung pur. Einspielungen von Schlaf- und Abendiedern, abwechselnd mit ruhigen Harfenwerken aus verschiedenen Ländern der Erde und Epochen, Musik von Brahms, Schuhmann, Schubert, Humperndick, Grieg, Bach, bayerische und irische Volksweisen, drei Nüsse für Aschenbrödel u.v.a.Mit viel Leidenschaft und Eigeninitiative widmete sich die Harfenistin während des Lockdowns einem ganz besonderen Wunsch aus dem Kreis Ihrer Familie:"Nimm doch bitte eine Einschlaf-CD auf, nur Harfe alleine, ohne elektronische Effekte, Möwengezwitscher und Gedöns. Nachdem meine Nichte erzählte, dass ihre Kinder immer mit meiner Musik ins Bett gehen, machte ich mich endlich an die Traummusik. Die Pandemie, mehr Zeit als sonst um in meinen Notenbergen zu wühlen und ein Stipendium von NEUSTART KULTUR haben diese Einspielung jetzt entstehen lassen."Der Harfenistin Silke Aichhorn ist es gelungen, binnen weniger Jahre ihr Instrument im Konzertsaal wieder heimischer werden zu lassen ("FAZ") so berichtet die Presse über die Musikerin. Die Mischung aus Musikalität, ungemein farbigem Ton, virtuosem Handwerk kombiniert mit unnachahmlicher Natürlichkeit und Authentizität ist es, was die Zuhörer begeistert. Mit ihrer Diskographie von mittlerweile 29 CDs und einem Buch hat sie weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Sie ist eine der aktivsten europäischen Harfensolistinnen, Buchautorin, Unternehmerin mit eigenem CD-Label, Mutter, Hospizbotschafterin, Pädagogin, kreativ und energiegeladen, mit dem Ziel, das Image der Harfe zu entstauben.Die Stücke der CD finden Sie HIER"Traummusik - Harfenklänge zum Einschlafen"EAN: 4260106090312Erhältlich im Handel oder www.silkeaichhorn.dePressekontakt:Alexander von Spreti - p u b l i c r e l a t i o n s0151 22 34 34 26presse@vonspreti.deOriginal-Content von: Alexander von Spreti - public relations, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111518/5050984