Evasc Neurovascular gibt stolz die dritte Generation seines eCLIPs-Geräts bekannt den eCLIPs Bifurcation Flow Diverter.

Das neue Gerät wird als Strömungsumlenkvorrichtung klassifiziert, die eine Blattdichte von 35% aufweist, die um 60% größer ist als bei vorherigen eCLIPs-Geräten. Folglich ist für den neuen eCLIPs Bifurcation Flow Diverter für die gleiche einzigartige Halsüberbrückung kein Coiling notwendig. Der neue eCLIPs Bifurcation Flow Diverter ist für eine Halslänge von bis zu 6mm geeignet. Darüber hinaus wird der Einsetzvorgang des neuen eCLIPs Bifurcation Flow Diverters erleichtert, was zu erheblich kürzeren Eingriffszeiten führt.

"Wir freuen uns, die neueste Innovation der eCLIPs-Geräte von Evasc Neurovascular zu sehen, die zu besseren Ergebnissen bei Patienten und bemerkenswerten Geräteeinsetzzeiten in der Regel innerhalb von 10 Minuten führen werden", sagte Leif Sorensen, Neuroradiologie, Aarhus University Hospital, Dänemark.

Die neueste Generation von eCLIPs wurde entwickelt, um eine wirksamere Behandlung von intrakraniellen Bifurkationsaneurysmen durch den Einsatz eines formbaren Zufuhrdrahts, einer geringeren Größe, die mit 0,021" und 0,027" ID-Mikrokathetern vergleichbar ist, und einer elektrolytischen Trennung zu ermöglichen.

"Wir haben auf die Experten im Neuro-Bereich gehört und eine verbesserte Version entwickelt, die kleiner und einfacher zu handhaben ist. Dies wird eine Behandlung einer größeren Zahl von Aneurysmen sowie kürzere Einsetzzeiten ermöglichen", sagte Dr. Donald Ricci, Präsident und Chief Executive Officer von Evasc Neurovascular.

"Die vorherige Version hat außergewöhnliche Ergebnisse geliefert, da das eCLIPs-Implantat den Hals des Aneurysmas überbrücken und eine Strömungsumlenkwirkung erzielen konnte. Diese neue und verbesserte Version behält diese vorteilhaften Merkmale und ermöglicht zudem, dass eCLIPs für kleinere und entferntere Gefäße in der zerebralen Anatomie eingesetzt werden kann", fügte Dr. Ricci hinzu.

Über das Aneurysmabehandlungsystem eCLIPs

eCLIPs ist ein nicht-tubuläres endovaskuläres Gerät. Das derzeitig vorgesehene Einsatzgebiet dafür sind anspruchsvolle breithalsige Bifurkationsaneurysmen mit Hilfe einer Technologie, die zur Behandlung von 95 der Fälle zerebraler Aneurysmen bestimmt ist. Das einzigartige eCLIPs-Design ermöglicht nicht nur den Halt des Coils, sondern auch eine Flussumkehr am Hals. eCLIPs vermeidet einen gefährlichen Einstrom in die dynamische, fragile Umgebung des Aneurysmasacks ohne Einfluss auf die Seitenäste und bietet eine Plattform für das Endothelwachstum am Bifurkationshals.

Über Evasc Neurovascular

Evasc Neurovascular ist ein privates Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von bahnbrechenden endovaskulären Therapien für zerebrale Aneurysmen. Evasc Neurovascluar hat seinen Hauptsitz in Vancouver (Kanada).

