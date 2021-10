FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im August kräftig gefallen. Der Überschuss sei auf 13 Milliarden Euro zusammengeschmolzen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mit. Im Juli hatte es noch einen Überschuss von 23 Milliarden Euro gegeben.

Dabei sank der Überschuss in der Handelsbilanz, die Bilanz im Bereich Dienstleistungen rutschte in den negativen Bereich. Das Saldo der primären Einkommensbilanz veränderte sich kaum.

Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der Eurozone mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Üblicherweise weist die Eurozone einen hohen Überschuss in ihrer Leistungsbilanz aus. Infolge der Corona-Krise sind stärkere Schwankungen aufgetreten, insbesondere in der Handelsbilanz./jkr/mis