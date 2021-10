Eine neue Studie bei Kindern und Jugendlichen unterstreicht die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von BioNTech. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, konnte das Vakzin zu 93 Prozent einen Krankenhausaufenthalt bei 12- bis 18-Jährigen verhindern. Das ergab eine am Dienstag vom U.S. Centers for Diesease Control and Prevention (CDC; englisch für "Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention") veröffentlichte Studie.Die Studie wurde den Angaben zufolge zwischen Juni und September durchgeführt, ...

