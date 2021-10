Kunden der Kathrein Privatbank erhalten ab sofort durch einen vollständig cloudbasierten Prozess vereinfachten Zugang zu Private Equity Fonds. Eine Kooperation zwischen Fidelity International (Fidelity), Moonfare und der Kathrein Privatbank macht das möglich. "Wir sehen Investitionen in die stark wachsende Anlageklasse von Private Equitiy als überaus sinnvolle Ergänzung für die Portfolios unserer Kundinnen und Kunden", so Wilhelm Celeda, Vorstandsvorsitzender der Kathrein Privatbank. "Oft findet ein Großteil des Wertzuwachses bei Unternehmen vor ihrem Börsengang statt. Die innovative Kathrein Private Markets Platformbietet die Chance einfach, kundenfreundlich und transparent an dieser Entwicklung zu partizipieren." Die ...

