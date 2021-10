Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen (WDS) - Spezialist für Formanlagen - hat seine Maschinen für funktionale Süßwaren wie OTC-Produkte und Supplements nach den Standards des Hygienic Design optimiert. Damit erfüllt das Unternehmen besondere Anforderungen an Hygiene und Reinigung für den Einsatz in der GMP-Produktion. Besonders die Reinigungsverfahren in der Süßwarenherstellung unterscheiden sich maßgeblich von anderen Lebensmittelbereichen wie der Getränke-, Molkerei- oder Fleischindustrie. ...

