Geelys Premium-Elektromarke Zeekr hat in der ostchinesischen Region Ningbo mit der Produktion ihres im April präsentierten Debütmodells begonnen. Die ersten Auslieferungen des Zeekr 001 sind bereits für den 23. Oktober angekündigt. Neben seinem Werk für reine Elektrofahrzeuge in der Region Ningbo hat Zeekr im Sommer auch seinen Hauptsitz in die gleichnamige Küstenstadt verlegt. Bei der Produktionsstätte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...