EURUSD korrigiert am Mittwoch bis zum 50%-Retracement der vorherigen Rally und könnte versuchen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Am Donnerstag wurde der Abwärtstrend durch die Ausbildung eines höheren Hochs beendet. Sollte das Paar das Wochenhoch (1,1669) durchbrechen, könnten die Käufer das nächste Hoch bei 1,1755 anpeilen - am 22. September begann hier eine dynamische Verkaufswelle. In kleineren Zeiteinheiten sollten Händler darauf achten, ob sich durch die Bildung neuer Trendstrukturen weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...