Trotz bullisher Stimmung an den Börsen, setzt sich auch heute die Abwärtspartie aufgrund neuer Meldungen aus China fort. Am Morgen geben die Rohöl-Futures etwas nach und nehmen auch die Heizölpreise mit. Nicht ganz so ausgeprägt wie gestern, dennoch mit durchschnittlich 0,15 Cent bzw. Rappen pro Liter weniger, können Verbraucher heute beim Heizölkauf rechnen. Die Abwärtspartie, die sich aufgrund der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...