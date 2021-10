Heidelberg (ots) -Herkömmliche Flüssigwaschmittel schaffen es gewöhnlich nicht, alle Bakterien zu entfernen, die unangenehme Wäschegerüche verursachen. Das neue Sagrotan Antibakterielle Waschmittel ist das erste Flüssigwaschmittel auf dem deutschen Markt, das nicht nur eine kraftvolle Reinigung und Fleckenentfernung bietet, sondern auch 99,9 % der geruchsbildenden Bakterien in einem Waschgang entfernt.Frisch gewaschen und trotzdem riecht die Kleidung unangenehm? Vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist nicht bewusst, warum frische Wäsche manchmal ungewollte Gerüche aufweisen kann. Der Grund dafür sind Bakterien. Bakterien in unserer Kleidung sind ganz normal, allerdings können diese in der Wäsche verbleiben da sie von herkömmlichen Flüssigwaschmitteln nicht entfernt werden - insbesondere beim Waschen mit niedrigen Temperaturen. Das Resultat ist der unverkennbare, muffige Wäschegeruch, der unserer eigentlich frisch gewaschenen Wäsche anhaftet.Zur Lösung des Wäschepflege-Dilemmas: Eine echte Innovation im WaschmittelregalWaschen Verbraucherinnen und Verbraucher mit herkömmlichen Flüssigwaschmitteln, standen sie bisher vor einem regelrechten Wäsche-Dilemma: Ein Waschgang bei 60 Grad und höher kann zwar Bakterien entfernen, allerdings sind die meisten Wäschestücke für hohe Waschtemperaturen nicht geeignet und können somit im schlimmsten Fall sogar beschädigt werden.Wäscht man seine Lieblingsstücke aus dem Kleiderschrank allerdings bei schonenden 20 oder 30 Grad, können zwar Flecken entfernt werden, aber geruchsbildende Bakterien überleben den Waschgang, was zu einem enttäuschenden Waschergebnis führen kann.Antibakterielles Flüssigwaschmittel für kraftvolle Reinigung & hygienisch frische WäscheDas neue Sagrotan Antibakterielle Waschmittel liefert die Lösung: Es ist das einzige Flüssigwaschmittel, das bereits ab 20 Grad für strahlende Reinheit und Frische sorgt, indem es während des Waschgangs sowohl effektiv jede Art von Flecken und Schmutz entfernt als auch - im Gegensatz zu anderen Flüssigwaschmitteln - 99,9 Prozent der geruchsverursachenden Bakterien. Unangenehme Wäschegerüche sind so in der täglichen Wäsche kein Thema mehr.Das Flüssigwaschmittel zeichnet sich durch seine effektive Reinigungsleistung und zuverlässige Entfernung von geruchsbildenden Bakterien aus - und das auch bei kalten Temperaturen. Dabei ist es schonend zur Kleidung und somit der ideale Alltagshelfer für die tägliche Wäsche für alle Kleidungsstücke und Wäschefarben.Eine Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos belegt den Reinigungserfolg des neuen Waschmittels im täglichen Einsatz. Verbraucherinnen und Verbraucher konnten das neue Sagrotan Antibakterielle Waschmittel bereits in ihrem Alltag dem Praxis-Test unterziehen und waren mit der Reinigungsleistung sehr zufrieden - besonders der langanhaltend frische Geruch wurde dabei herausgestellt. Zwei Drittel der Home Tester schätzen das neue Sagrotan Produkt sogar besser ein als ihr aktuell genutztes Waschmittel."Sagrotan ist seit über 100 Jahren der Experte für hygienische Sauberkeit. Unsere Produkte sind seit Jahrzehnten für Millionen Deutsche bewährte Helfer im Alltag und wir sind stolz darauf, unser Angebot dank unserer jahrelangen Hygiene-Expertise kontinuierlich zu erweitern", sagt Xenia Barth, Regional Director DACH Nordics der Geschäftseinheit Hygiene von Reckitt. "Seit dem Beginn der Pandemie sehen wir, dass das Bewusstsein von Verbraucherinnen und Verbrauchern für Hygiene gewachsen ist und die Nachfrage nach zuverlässigen hygienischen Lösungen wächst. Sagrotan schützt, wenn es darauf ankommt. Wir freuen uns daher, unseren Kundinnen und Kunden mit dem ersten Antibakteriellen Wachmittel die Sicherheit zu bieten, ihre Wäsche verlässlich hygienisch zu reinigen - für einen wirklich frischen Geruch und das umweltbewusst bei niedrigen Temperaturen."Pressekontakt:Pressebüro Reckittpresse.reckitt@hkstrategies.comOriginal-Content von: Reckitt Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75025/5051184