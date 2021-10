Der Leitindex SMI notiert um 10.50 Uhr 0,82 Prozent höher bei 12'040,52 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag solide im Plus. Die Startgewinne wurden bis gegen Mittag gar noch ausgebaut. Nach dem leichten Rücksetzer des Vortages knüpft der Leitindex SMI damit an die starke Entwicklung der Vorwoche an. Zu verdanken ist dies insbesondere den im Anschluss an die Umsatzangaben zum dritten Quartal sehr starken Nestlé und den ebenfalls gesuchten...

Den vollständigen Artikel lesen ...