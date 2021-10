Der Bitcoin-Kurs ist nach der Premiere eines US-Krypto-ETF explodiert. Sollte das Allzeithoch übertroffen werden, sind laut einem Experten bis Jahresende 100.000 US-Dollar drin. Am Dienstag hat der Bitcoin-ETF Bito des Anbieters Proshares einen Traumstart an der Wall Street hingelegt. Der erste an den Bitcoin (BTC) - oder zumindest an dessen Futures (Termingeschäfte) - gekoppelte Indexfonds der USA verbuchte bei seinem Debüt ein Handelsvolumen von rund einer Milliarde Dollar. Damit ist Bito der am ersten Handelstag am zweitstärksten gehandelte ETF aller Zeiten. Kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...