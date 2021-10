Hannover (www.anleihencheck.de) - Die letzte Ausgabe unserer Wochenpublikation datiert auf den Redaktionsschluss 21. September zurück, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Seitdem habe sich der Covered Bond-Markt weiterhin von seiner aktiven Seite präsentiert und so summiere sich das Emissionsvolumen im betreffenden Zeitraum auf EUR 15,75 Mrd. (21 Bonds). Insgesamt 19 Emittenten aus 13 Jurisdiktionen hätten sich am Markt gezeigt. Auffällig gewesen sei in diesem Zusammenhang nach Erachten der Analysten der NORD/LB die hohe Aufnahmefähigkeit des Marktes. So hätten sich die Deals durch auskömmliche Orderbücher, entsprechend hohe Überzeichnungsquoten und geringe Neuemissionsprämien ausgezeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...