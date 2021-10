Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Ausgabe erfüllen wir die Chronistenpflichten, können aber nicht auf jeden Deal eingehen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Auffällig sei, dass viele ESG-Anleihen begeben worden seien. So seien u.a. die NWB mit ihrem Social Housing zu nennen oder auf die französische AFD mit ihrer Nachhaltigkeitsanleihe. Auch die selten am Markt gesehene ADIFAL, Adif Alta Velocidad (ISIN ES0200002063/ WKN A3KWYZ), mit Ratings von A- bzw. Baa2, habe ein grünes Format gewählt und sei fast fünffach überzeichnet gewesen. Die KEXIM bzw. EIB-KOR (ISIN XS2397372850/ WKN A3KXPF), so unterschiedlich könnten Abkürzung und Ticker sein, habe sich für EUR 850 Mio. in einem dreijährigen Green Bond entschieden. ...

