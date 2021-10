Die im Nordosten Niedersachsens gelegene Stadt Uelzen strebt an, ab Mitte 2022 sieben VDL Citea SLF-120 electric in Empfang zu nehmen und im Gegenzug die bisherigen Dieselbusse auszumustern. Koordiniert wird die Umstellung von den Stadtwerken, die in der Hansestadt für den Stadtbusverkehr zuständig sind. Änderungen für die sechs bestehenden Buslinien in Uelzen sollen sich durch den Umstieg auf E-Busse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...