Die Valneva-Aktie war am Montag das beherrschende Thema an den Börsen. Neue Studiendaten zum Corona-Totimpfstoff konnten die Anleger überzeugen und in einer Welle der Euphorie ging es mit den Kursen um gut 33 Prozent in die Höhe. Die Zugewinne sind allerdings mit einer Portion Vorsicht zu genießen.So ist erst einmal festzustellen, dass Valneva (FR0004056851) sich vom Kurssturz aus dem September noch immer nicht erholen konnte. Vor etwa fünf Wochen sorgte die Kündigung eines Liefervertrags durch Großbritannien für Katerstimmung und Kurse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...