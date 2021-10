DJ Kabinett beschließt Sozialversicherungsrechengrößen 2022

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2022 beschlossen, mit der die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß der Einkommensentwicklung im vergangenen Jahr turnusgemäß angepasst werden. Das gab das Bundesarbeitsministerium in Berlin bekannt. Die Werte würden wie jedes Jahr auf Grundlage klarer gesetzlicher Bestimmungen mittels Verordnung festgelegt.

Die den Sozialversicherungsrechengrößen 2022 zugrundeliegende Lohnentwicklung im Jahr 2020 (Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigung für Mehraufwendungen) betrug den Angaben zufolge im Bundesgebiet minus 0,15 Prozent und in den alten Bundesländern minus 0,34 Prozent. Neben der Lohnentwicklung seien bei der Fortschreibung der Rechengrößen spezifische Rundungsregelungen zu beachten, die zum Teil dazu führten, dass sich die Rechengrößen gegenüber dem Vorjahr nicht verändern. Die Rechengrößen in den neuen Ländern steigen laut den Angaben aufgrund der gesetzlich festgelegten Rentenangleichung Ost.

Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat, bleibt laut dem Ministerium bei 3.290 Euro im Monat; die Bezugsgröße (Ost) steigt auf 3.150 Euro von 3.115 Euro im Monat. Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West) sinkt auf 7.050 Euro von 7.100 Euro im Monat, die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt auf 6.750 von 6.700 Euro. Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) bleibt bei 64.350 Euro. Die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2022 in der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt unverändert 58.050 Euro jährlich beziehungsweise 4.837,50 Euro monatlich.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2021 05:58 ET (09:58 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.