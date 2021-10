- Ab heute werden alle Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäfte auf ein Discount-Club-Konzept mit exklusiven Vorteilen für Cabana Club-Mitglieder übergehen. Dies wird High Tides bereits angekündigten Einstieg in das Segment preisbewusster Kunden beschleunigen, und das Unternehmen über Nacht als den größten preiswerten Cannabis-Händler positionieren.

- High Tides eingeführtes Ökosystem von In-House-Marken und -Produkten positioniert das Unternehmen ausgezeichnet, um ein exklusiver Cannabis-Discount-Club-Einzelhändler zu werden und seinen Cabana Club-Treueplan in eine globale, Cannabis-Mitgliedergemeinde auszudehnen.

- Ungefähr 40 % des kanadischen Cannabishandels findet immer noch im illegalen Bereich statt.[i] Da mehr als 70 % der kanadischen Cannabis-Verbraucher besonders preisbewusst sind, versucht das Unternehmen durch diese Ankündigung, Marktanteile durch die Umwandlung von bestehenden Kunden in Cabana Club Mitglieder für High Tide zu gewinnen.[ii]

- Cabana Club-Mitglieder werden exklusiven Zugang zu alltäglich niedrigen Preisen, Mitgliederangeboten und hochqualitativen firmeneigenen Zubehörartikeln und Marken erhalten. Mit fortschreitender Regulierung plant das Unternehmen auch, die Einführung für Abonnement-Boxen mit Marken und Produkten von High Tides Portfolio-Unternehmen für Cabana Club-Mitglieder zu prüfen.

- Für Käufe im gleichen Laden und Kundentreue wird auch in den kommenden Wochen und Monaten ein Aufwärtstrend vorhergesagt, basierend auf den Ergebnissen von zwei erfolgreichen Pilotprojekten zur Reduzierung der Margen für Verbrauchszubehör und THC-Produkte, die das Unternehmen ab Mitte April unternahm.

- Wenn regulatorisch zugelassen, wird das Unternehmen die potenzielle Einführung einer Mitgliedschaftsgebühr für Cabana Club-Mitglieder und jährliche Gewinnbeteiligungen/Cash back oder andere Vorteile für Mitglieder prüfen.

CALGARY, 20. Oktober 2021 - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabisunternehmen mit physischen Einzelhandelsgeschäften und globalen E-Commerce-Geschäften, gab heue den Übergang aller seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in ein innovatives Cannabis-Discount-Club-Konzept mit exklusiven Vorteilen und alltäglich geringen Preise für Mitglieder seines Cabana Club-Treueplans bekannt. Modelliert nach den erwiesenen und führenden, auf Mitgliedschaft basierenden Lebensmittel-Discount-Club-Händlern, wird High Tide seine bestehenden In-House-Marken und Produktlinien zur Schaffung einer exklusiven Kundenerfahrung für seine mehr als 245.000 Cabana Club-Mitglieder verwenden, die Kundentreue fördern und den Marktanteil des Unternehmens bedeutsam erweitern wird.

Ab heute werden alle High Tide-Cannabis-Läden beginnen, starke Club-Rabatte auf Cannabis-Produkte, zusätzlich zu den bestehenden Rabatten auf Verbrauchszubehör nur für bestehende Mitglieder, anzubieten, sowie andere exklusive Vorteile für Mitglieder des Cabana-Clubs, zu dem der Beitritt für kurze Zeit kostenfrei sein wird. Mitglieder werden auch die exklusive Möglichkeit erhalten, Artikel aus High Tides Katalog mit firmeneigenen Verbrauchszubehörartikeln zu erwerben, die nur in Kanada durch High Tides Einzelhandelsmarken erhältlich sind. Der Vertrieb firmeneigener Verbrauchszubehörartikel wird in Kanada eingestellt werden, um Cabana Club-Mitgliedern preiswerte und exklusive hochqualitative Produkte zu bieten. Basierend auf den beiden erfolgreichen Pilotprojekten, die Mitte April 2021 durchgeführt wurden und einen Anstieg von 184 % im Verkauf von Verbrauchszubehörartikeln, einen Anstieg von 76 - 100 % im Verkauf von THC-Produkten und einen Anstieg von 272 % an Neubeitritten zu Cabana Club verzeichneten, erwartet das Unternehmen einen weiteren Anstieg des Verkaufsvolumens von Cannabis- und Verbrauchszubehörartikeln. Dieser Verkaufsanstieg wird auch die White-Label-Produktstrategie von High Tide beschleunigen, um den Cabana Club-Mitgliedern einzigartige Produkte anzubieten.

"Ich bin begeistert, dass High Tide mit der heutigen Ankündigung das erste Unternehmen seiner Art und der größte Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika wird. Während andere Händler sich auf das Segment preisbewusster Kunden zubewegt haben, setzt unsere Strategie uns von anderen dadurch ab, dass wir der einzige Händler in Kanada mit einem Discount-Club-Treueplan sein werden. Die heutigen Neuigkeiten stellen die Beschleunigung unserer wertbasierten Strategie dar, die planmäßig zunächst nur unter der Marke Cannabis Chop Club an ausgewählten Orten eingeführt werden sollte. Durch die Ausweitung dieser Strategie über alle unsere Einzelhandelsgeschäfte können wir uns darauf konzentrieren, die Canna Cabana-Marke und ihre schnell wachsende Kundenbasis von mehr als 245.000 Mitgliedern auszubauen und unseren starken Markenwert zu steigern und gleichzeitig durch die Vermeidung von Umwandlungen bestehender Läden Zeit, Kapital und Ressourcen sparen", erläuterte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. "Wir haben dieses Ladenkonzept speziell entwickelt, um den Bedürfnissen und Vorlieben der Cannabis-Kunden von heute zu entsprechen, mit dem Schwerpunt auf Wert, Qualität und einem exklusiven Produkt-Portfolio. Wir erreichen dies mit dem Angebot der größten Auswahl an Cannabis-Produkten und Verbrauchszubehörartikeln in Kanada zu unschlagbaren Preisen, und in einer Qualität, Konsistenz und Sicherheit, die der illegale Markt nicht bietet. Unsere erfolgreichen Pilotprojekte zeigten eindeutig, dass exklusiver Zugang zu hochqualitativen und erschwinglichen Produkten Wachstum in Bezug auf Verkaufszahlen und Kundentreue erzielen kann", fügte Herr Grover hinzu.

Das Unternehmen plant, dieses Handelskonzept zunächst in den kanadischen Provinzen einzuführen, in denen es derzeit Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte betreibt, sowie in British Columbia, wo es seinen ersten Laden in naher Zukunft eröffnen will. Eine treibende Kraft hinter dieser Einführung ist die Abwerbung von Kunden, die derzeit Produkte im illegalen Markt kaufen - eine potenzielle Kundenbasis, die jährlich mindestens 3 Milliarden Dollar umsetzt.[iii] Abhängig vom Zeitrahmen der Legalisierung und regulatorischer Änderungen in Jurisdiktionen außerhalb Kanadas, ist High Tides langfristige Vision, Cabana Club in eine globale Cannabis-Gemeinde zu verwandeln.

High Tides President und Chief Executive Officer, Raj Grover, und Chief Financial Officer, Rahim Kanji, werden zur Beantwortung von Fragen von Aktionären und Analysten zu dieser Bekanntmachung per Telefonkonferenz um 12:00 Uhr Eastern Time zur Verfügung stehen.

Einwahlinformationen für Telefonkonferenz:

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer aus den USA/Kanada: (833) 570-1148

Einwahlnummer für internationale Teilnehmer: (914) 987-7095

Telefonkonferenz-ID: 7951116

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, müssen alle Redner und Teilnehmer die obige Telefonkonferenz-ID angeben.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 101 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine's der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co und NewLeaf Cannabis anbietet. Weitere Standorte in Kanada befinden sich in der Entwicklung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com, FABCBD.com und BlessedCBD.co.uk sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und seine Profilseite auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen. Solche Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, werden zum Datum dieser Pressemitteilung bzw. zum Datum des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen gemacht. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "Ausblick", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "sieht vor", "nimmt an", "Bedürfnisse", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen" oder Abwandlungen davon bzw. von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", oder von der Verneinung eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und andere ähnliche Phrasen identifiziert werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen darüber, dass High Tide seinen Geschäftsplan umsetzen kann bzw. dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von der Gaming, Liquor & Cannabis Commission in Alberta, vom Liquor Distribution Branch in British Columbia, von der Liquor, Gaming and Cannabis Authority in Manitoba, von der Alcohol and Gaming Commission in Ontario oder von der Liquor and Gaming Authority in Saskatchewan erhalten wird, die dem Unternehmen die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs von Canna Cabana Inc. und KushBar Inc. ermöglichen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Branchen-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist High Tide nicht verpflichtet, irgendjemanden zu informieren, wenn es von einer ungenauen oder fehlerhaften zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt und gelten, sofern nicht anders angegeben, zum Datum dieser Pressemitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

mailto:omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

mailto:vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://www.cannabisbenchmarks.com/report-category/canada/page/2/

#_ednref2 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2636/1928/files/Final-OCS-InsightsReport_Q3-2020.pdf?v=1614968675

#_ednref3 https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=3610012401

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62127Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62127&tr=1



