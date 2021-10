Mladá Boleslav (ots) -› ŠKODA FABIA von den Lesern des Fachmagazins auto motor und sport zum schönsten Kleinwagen gewählt› 14.326 Teilnehmer haben bei der 21. Auflage der ,Autonis'-Wahl ihre Stimme abgegeben› Vierte FABIA-Generation punktet mit emotionalem Design und nochmals großzügigeren Platzverhältnissen› Design-Highlights: Athletische Proportionen, skulpturale Linien sowie scharf gezeichnete Scheinwerfer und Heckleuchten mit LED-Technologie kennzeichnen den neuen FABIADie Leser des Fachmagazins auto motor und sport haben den neuen ŠKODA FABIA beim ,Autonis'-Preis zur 'Besten Design-Neuheit 2021' gewählt. Die vierte Generation des Erfolgsmodells setzte sich in der Kategorie Kleinwagen gegen sechs Mitbewerber durch. Der FABIA begeistert mit emotionalem Design, einem großzügigen Raumangebot und ŠKODA typischen kristallinen Elementen.Oliver Stefani, Leiter ŠKODA Design, sagt: "Es macht uns stolz, dass wir mit dem ŠKODA FABIA und unserer typischen ŠKODA Designsprache die deutschen Autofans begeistern. Für uns ist der ,Autonis' ein ganz besonderer Preis, da er direkt von den Lesern kommt. Der neue FABIA ist ein modernes und elegantes Auto, das mit neuen Proportionen und Linien mehr Emotionen weckt. Im Innenraum stehen die Passagiere im Mittelpunkt, bei der ergonomischen Bedienung und vor allem bei den gewohnt überdurchschnittlich großzügigen Platzverhältnissen."Der neue ŠKODA FABIA basiert auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 des Volkswagen Konzerns und übertrifft seine Vorgänger in allen Dimensionen. Mit 4.108 Millimetern wächst der Kleinwagen erstmals über die Vier-Meter-Marke hinaus und bietet seinen Passagieren dadurch ein nochmals großzügigeres Raumangebot. Dynamischere Proportionen, ŠKODA typische kristalline Elemente wie bei den scharf geschnittenen Frontscheinwerfern und Heckleuchten sowie skulpturale Linien, etwa an der Motorhaube, betonen die emotionale Designsprache des neuen ŠKODA FABIA. Weitere Details setzen besondere Akzente: So stilisieren Karosserielinien an den vorderen Türen zum Beispiel das charakteristische Dreieck der tschechischen Flagge.Bei der 21. Auflage des 'Autonis'-Awards standen in zehn Fahrzeugkategorien insgesamt 117 Autoneuheiten aus den vergangenen zwölf Monaten zur Wahl. Bei den Kleinwagen waren sieben Modelle nominiert. Die Leser bestimmten pro Kategorie jeweils zwei Favoriten und zwei Fahrzeuge, die dem eigenen Geschmack weniger entsprechen. Daraus berechnete auto motor und sport einen Punkte-Score. Mit 25,8 Punkten fuhr der ŠKODA FABIA bei den Kleinwagen auf den ersten Rang und sicherte sich damit den Titel ,Autonis 2021' für die beste Design-Neuheit in seinem Segment.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5051288