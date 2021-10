Hamburg (ots) -Der 20. Pawlik Congress steht unter dem Motto "Die neue Empathie". Zu diesem Thema begrüßt Joachim Pawlik am 16. November 2021 in Hamburg die Referenten Sigmar Gabriel, Sabina Jeschke, Heino Falcke, Alena Buyx und Joe Kaeser. Am Vorabend wird Wirtschafts-Nobelpreisträger Daniel Kahneman live aus den USA zugeschaltet sein.Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr findet der von der Journalistin Dunja Hayali moderierte Pawlik Congress wieder live in Hamburg statt, nach der 2G-Regel. Erstmalig wird die Veranstaltung zusätzlich live gestreamt. Eröffnet wird der Congress von Joachim Pawlik, Gründer und Geschäftsführer der PAWLIK Consultants GmbH. "Wir müssen Empathie in der Digitalisierung neu lernen und die Erwartungen der nachwachsenden Generation besser verstehen. Sonst gibt es keine Chance erfolgreich zu bleiben", so der Gastgeber. In seiner Eingangsrede wird er den rund 250 Führungskräften und Unternehmerinnen und Unternehmern Einblicke geben, wie sich die Digitalisierung auf unsere Empathie auswirkt und wie die "Gen Z" sie neu fordern wird. Danach übernehmen die hochkarätigen Referenten und teilen ihre Erfahrungen zum Thema aus der Perspektive von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.Anmeldungen für den 20. Pawlik Congress nimmt die PAWLIK Consultants GmbH online unter www.pawlikcongress.de/ticket-buchen/ entgegen. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.pawlikcongress.de.Über PAWLIKPAWLIK Consultants ist einer der führenden Spezialisten für systemische Personal- und Organisationsentwicklung sowie Personalberatung. Das Unternehmen wurde 1996 von Joachim Pawlik in Hamburg gegründet. Mehr als 300 erfahrene Berater:innen und Mitarbeitende an international 15 Standorten begleiten Kunden weltweit bei ihren Herausforderungen, insbesondere bei der Personalentwicklung, im War for Talents und in Change-Prozessen. Die PAWLIK Group stärkt ihre digitalen Kompetenzen durch Beteiligungen an innovativen digitalen Dienstleistern.Pressekontakt:PAWLIK Consultants GmbHAstraturm - Zirkusweg 2D-20359 HamburgT +49 (0)40 / 53 28 50-13E presse@pawlik.deOriginal-Content von: Pawlik Consultants GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159449/5051284