Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum und stand kurz vor dem Mittag mit 0,06 Prozent im Minus bei 4164,45 Punkten.Paris / London - Der Handel an Europas Börsen ist am Mittwochmorgen weitgehend ohne Elan verlaufen. Als enttäuschend eingestufte Quartalsberichte unter anderem vom Luxusgüterkonzern Kering und dem Chipausrüster ASML sorgten dabei am Markt für lange Gesichter. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum und stand kurz vor dem Mittag mit 0,06 Prozent im Minus bei 4164,45 Punkten.

