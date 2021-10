Mainz (ots) -Von der "Reise zum Mars" über "Das Zentrum der Milchstraße" bis zu "Jupiter im neuen Licht" reicht der Reigen von elf neuen Dokumentationen aus der Reihe "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit" - zu sehen am Sonntag, 24. Oktober 2021, ab 18.55 Uhr in ZDFinfo. Die Filme von Stephen Marsh stehen ab Donnerstag, 21. Oktober 2021, 5.00 Uhr, ein Jahr lang in der ZDFmediathek zur Verfügung.Ist das Universum in seiner Ausdehnung begrenzt? Wie werden Sterne geboren, und was passiert, wenn sie erlöschen? Welche Gefahren gehen von Schwarzen Löchern aus, und wie funktioniert das Universum wirklich? Die Dokus aus der achten Staffel dieser Wissenschaftsreihe nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut mit auf eine Reise in die Tiefen des Kosmos. Jede Folge macht ein faszinierendes Themengebiet der Astronomie zugänglich und beleuchtet Errungenschaften der modernen Weltraumforschung. Ob ferne Sonnensysteme, Dunkle Materie oder Elemente, die vor vielen Milliarden Jahren entstanden sind: In dieser Reihe wird immer wieder anschaulich dass die Geschichte des Universums oft unter Alltäglichem verborgen liegt.Zuletzt hatte ZDFinfo im Dezember 2020 zehn neue Folgen aus dieser Doku-Reihe über Entdeckungsreisen im Weltall erstausgestrahlt.Die neuen Folgen von "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit" am Sonntag, 24. Oktober 2021, in ZDFinfo in der Übersicht:18.55 Uhr: Reise zum Mars20.15 Uhr: Der Rand des Universums21.00 Uhr: Der letzte Stern21.40 Uhr: Das Zentrum der Milchstraße22.25 Uhr: Zeitreisen23.10 Uhr: Bauplan des Alls23.55 Uhr: Auf tödlicher Umlaufbahn0.40 Uhr: Erstkontakt1.25 Uhr: Kosmische Zwillinge2.10 Uhr: Der Killer-Asteroid3.40 Uhr: Jupiter in neuem LichtAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/dasuniversumSendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/das-universum-eine-reise-durch-raum-und-zeit--der-anfang-100.htmlZDFinfo in der ZDFmediathek: http://zdfinfo.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5051295