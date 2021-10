DJ MARKT USA/Wall Street vor Stagnationstag

Nach einem erneut starken Börsentag scheint der Wall Street am Mittwoch etwas die Luft auszugehen. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Der marktbreite S&P-500 steht nur noch 0,38 Prozent unterhalb seines Allzeithochs vom 2. September. Die Analysten von Fundstrat Global Advisors habe indes ihre Jahresendprognose für den S&P-500 auf 4.800 von zuvor 4.700 Punkten angehoben. Eine steigende Inflation und in der Folge anziehende Marktzinsen drückten aktuell die Stimmung am Aktienmarkt, heißt es. Vom Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank im späten Verlauf erhoffen sich Anleger neue Erkenntnisse zu den wichtigen Problemfeldern Arbeitskräfte- bzw. Teilemangel sowie steigende Kosten.

Zudem warteten Anleger auf frische Impulse durch die Berichtsperiode der Unternehmen, die bislang erstaunlich positiv verläuft. Zur Wochenmitte berichten unter anderem Abbott Laboratories und Verizon Communications sowie nach der Schlussglocke IBM und Tesla. "Die Märkte legen nach einem sehr starken Lauf eine kleine Verschnaufpause ein. Die Unternehmensergebnisse fallen bisher sehr gut aus - und zwar in einem ziemlich breiten Spektrum. Wir achten auf die Gewinnspannen und die Kommentare zu den Inputkosten, und da haben wir noch nicht allzu viele Bedenken gesehen. Das ist es, was die Rally wirklich unterstützt hat", kommentiert Marktstratege Kiran Ganesh von UBS Global Wealth Management den Verlauf der Berichtsperiode.

Netflix verlieren vorbörslich 1,7 Prozent. Das Streaming-Unternehmen hat im dritten Quartal mehr Abonnenten gewonnen als erwartet und Gewinn und Umsatz gesteigert. Im Handel wird darauf verwiesen, dass der aktuelle Aufschwung von kurzer Dauer sein könnte. Die Prognose des Unternehmens zu den Abonnenten für das vierte Quartal entsprach lediglich den Schätzungen der Wall Street. Vieles sei zudem bereits eingepreist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2021 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.