Lieber Börsianer, Gold-Anleger bzw. Käufer von Gold-Aktien sind gegenwärtig nicht wirklich zufrieden. So notiert das Edelmetall in USD auf Jahresbasis über 7 % in den Miesen. Viele Investoren verstehen nun die Welt nicht mehr. Gilt das gelbe Metall nicht schon quasi seit den alten Römern als der Inflationsschutz schlechthin? Nur warum schwächelt es dann genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...