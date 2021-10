Die Coinbase-Aktie hat sich nach ihrem IPO lange die Wunden geleckt. Jetzt beendet die Aktie ihre Bodenbildung und folgt Bitcoin nach oben, nachdem der erste Bitcoin-ETF in den USA auf den Markt kommt.Der Bitcoin Strategy ETF (US74347G4405) von ProShares wird heute am 19. Oktober gelauncht. Es wird der erste amerikanische ETF sein, der mit dem Bitcoin Preis verbunden ist. Der ETF, der unter dem Symbol BITO an der New York Stock Exchange handeln wird, verspricht allen Anlegern, die bisher Aktien und ETFs über ihren Broker gehandelt haben, einen leichten, sicheren und vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...