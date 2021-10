DJ S&P hebt Tui-Rating um eine Stufe auf B- an - Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P Global Ratings hat als Reaktion auf die Kapitalerhöhung von Tui in Höhe von 1,1 Milliarden Euro die Kreditwürdigkeit des Touristikkonzerns um eine Stufe auf B- angehoben. Damit gelten die Schulden zwar weiter als hochspekulativ, sind allerdings nicht mehr substanziellen Risiken ausgesetzt. S&P wertet die Kapitalerhöhung laut Mitteilung positiv, weil der stark verschuldete Konzern, der in der Corona-Krise mit Mitteln der Bundesregierung gestützt wurde, mit dem Erlös Verbindlichkeiten abbaut. Überdies führe die in der Corona-Krise aufgeschobene Nachfrage nach Urlaubsreisen zu steigenden Buchungen bei TUI, so S&P. Gleichwohl dürfte der Konzern noch mehrere Quartale mit reduzierter Kapazität arbeiten. Vor 2023 werde sich die Tourismusbranche nicht vollständig normalisieren.

Der Ausblick ist stabil, weil S&P erwartet, dass Tui im Geschäftsjahr 2022 ein EBITDA von 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro und einen freien operativen Cashflow von 250 bis 300 Millionen Euro nach Leasingzahlungen ausweisen wird. Dann könnte der Konzern eine angemessene Liquidität aufrechterhalten und sei überdies in der Lage, die bereinigte Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA in Richtung 5,0 bis 6,0 zu senken.

October 20, 2021 08:01 ET (12:01 GMT)

