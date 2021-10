LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kering nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 800 auf 790 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Resultate des französischen Luxusgüterunternehmens seien etwas gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was zähle seien aber die positiven Kommentare des Managements zur Dynamik der Marke Gucci. Insgesamt liege das Schlimmste nun hinter den Aktionären von Kering./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 02:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

