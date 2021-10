Dr. Jens Weidmann hat heute bei Bundespräsident Steinmeier um seine Entlassung aus dem Amt des Bundesbank-Präsidenten zum 31.12.2021 gebeten. Der deutschen stabilitätsorientierten Geldpolitik könnte damit unter einer neuen Regierung eine Neuausrichtung bevorstehen.Der seit 2011 amtierende Bundesbankpräsident Dr. Jens Weidmann hat am heutigen Mittwoch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus persönlichen Gründen um seine Entlassung aus dem Amt zum 31.12.2021 gebeten.In einem Brief an die Bundesbankmitarbeiter schreibt er: "Ich bin ...

