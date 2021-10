Der im Silicon Valley ansässige KI-Innovationsführer erweitert sein hochmodernes Dataflow-as-a-Service-Angebot um das GPT-Sprachmodell, um eine größere Akzeptanz von KI-Sprachmodellen in Unternehmen zu ermöglichen

SambaNova Systems, das Unternehmen, das die fortschrittlichste Software, Hardware und Dienste der Branche zum Ausführen von KI-Anwendungen entwickelt, gab heute die Verfügbarkeit des Generative Pre-trained Transformer (GPT)-Sprachmodells des Unternehmens bekannt, das in SambaNovas Dataflow-as-a-Service für Sprache enthalten ist. Dies erhöht die Leistungsfähigkeit des Natural Language Processing (NLP)-Modells von SambaNova mit unübertroffener Geschwindigkeit und Genauigkeit und bietet Unternehmen die Möglichkeit, KI-Sprachanwendungen über Nacht zu starten.

"Es wird erwartet, dass der KI-Markt bis 2025 die 200-Milliarden-Dollar-Marke knacken wird, wobei die Verarbeitung natürlicher Sprache einen erheblichen Teil davon ausmacht", sagte Matt Eastwood, Senior Vice President of Enterprise Infrastructure, Cloud, Developers and Alliances von IDC. "SambaNova Dataflow-as-a-Service GPT ist das erste KI-Angebot seiner Art für Unternehmen, das diese Marktchance adressiert."

SambaNovas Dataflow-as-a-Service für Sprache jetzt mit GPT führt eine vollständige Suite von Natural Language Processing für die Produktion und Bereitstellung von Sprachmodellen ein. Das Sprachmodell verwendet Deep Learning, um menschenähnlichen Text zu erstellen, der große Datenmengen nutzt. Darüber hinaus ist es das erste große KI-Sprachmodell und -Dienstangebot der Enterprise-Klasse auf dem Markt, das für die geschäftskritischsten text- und dokumentbasierten Anwendungsfälle entwickelt wurde, nicht nur für Hypothesen.

"Kunden stehen bei der Implementierung großer Sprachmodelle vor vielen Herausforderungen, einschließlich der Komplexität und der Kosten", sagte R "Ray" Wang, Gründer und leitender Analyst von Constellation Research. "Führende Unternehmen versuchen, KI leichter zugänglich zu machen, indem sie einzigartige Funktionen für große Sprachmodelle bereitstellen und den Bedarf an Fachwissen in ML-Modellen und -Infrastruktur automatisieren."

Die Low-Code-API-Schnittstelle von SambaNova ermöglicht Unternehmen die einfache Bereitstellung von NLP-Lösungen in großem Maßstab. GPT von SambaNova ist schneller bereitzustellen, einfacher zu verwenden und bietet eine schnellere Wertschöpfung, wodurch die Kosten gesenkt werden. Unternehmen können innerhalb von nur einem Monat anstelle von neun Monaten oder einem Jahr mit einem benutzerdefinierten Sprachmodell mit unübertroffener Marktgenauigkeit einsatzbereit sein. SambaNova beseitigt Modell- und Infrastrukturprobleme für Engineering-Teams für maschinelles Lernen, indem Modelle auf Genauigkeit gewartet und trainiert werden.

"Unternehmen bestehen darauf, die KI-Nutzung für Text- und Sprachzwecke zu untersuchen, aber bisher war sie weder zugänglich noch einfach in großem Maßstab bereitzustellen", sagte Rodrigo Liang, CEO und Mitbegründer von SambaNova. "Indem wir GPT-Modelle als Abonnementdienst anbieten, vereinfachen wir den Prozess und erweitern den Zugang zu den fortschrittlichsten Sprachmodellen der Branche in einem Bruchteil der Zeit. Wir rüsten Unternehmen aus, um mit den Early Adopters von KI zu konkurrieren."

Zu den Anwendungsfällen für das Dataflow-as-a-Service-GPT von SambaNova gehören:

Stimmungsanalyse: Ermöglichen Sie es Unternehmen, Kosten und Zeit zu sparen und gleichzeitig die genaueste Stimmungsanalyse in Szenarien wie Kundensupport und Feedback, Markenüberwachung und Reputationsmanagement zu implementieren.

Dokumentenklassifizierung: Ermöglichen Sie Lösungen wie das Sortieren von Artikeln oder Texten und das Weiterleiten an relevante Teams.

Informationsextraktion: Ermöglichen Sie es Unternehmen, Zeit und Geld zu sparen, indem Sie Informationen aus Rechnungen, elektronischen Gesundheitsakten, Finanzdokumenten und anderen genauer extrahieren.

Das Flaggschiff-Angebot von SambaNova, Dataflow-as-a-Service, ist eine erweiterbare Plattform für KI-Dienste, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Initiativen über Nacht zu starten, indem vorhandene Fähigkeiten und Personal mit einem einfachen Abonnement erweitert werden. Die Plattform wird von DataScale angetrieben, einer integrierten Software- und Hardwareplattform, die unübertroffene Leistung, Genauigkeit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit bietet, die auf der Systems Reconfigurable Dataflow Architecture von SambaNova basiert.

Da KI in der globalen Wirtschaft zu einer geschäftlichen Notwendigkeit wird, benötigen Kunden Komplettlösungen, die auf finanziell tragfähige Weise in großem Maßstab betrieben werden können. Mit einem integrierten Full-Stack-System, einschließlich erstklassiger KI-Modelle, Software und Hardware, bietet SambaNova die umfangreichsten, zugänglichsten und wirkungsvollsten KI-Anwendungen der Welt. Um mehr über Dataflow-as-a-Service von SambaNova für Sprache mit GPT zu erfahren, besuchen Sie: https://sambanova.ai/solutions/gpt/

SambaNova erhält weiterhin Auszeichnungen in der gesamten Branche, darunter die Anerkennung durch Gartner als "Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2021" und Branchenpreise für das beste KI-Produkt in der Infrastruktur der nächsten Generation durch CogX und den Innovation in Edge Award von VentureBeat für 2021. Das Unternehmen wurde 2021 zu einem der 10 heißesten KI-Chiphersteller von CRN und zu einem der 20 coolsten Tech-Startups von CRN im Jahr 2020 ernannt. Auch SambaNova wurde 2021 als Great Place to Work ausgezeichnet.

Über SambaNova Systems:

SambaNova Systems ist ein KI-Innovationsunternehmen, das Unternehmen in die Lage versetzt, erstklassige Lösungen für die Verarbeitung natürlicher Sprache, Computer Vision, Empfehlungssysteme und KI für die Wissenschaft zuverlässig bereitzustellen. Das Flaggschiff-Angebot von SambaNova, Dataflow-as-a-Service, hilft Unternehmen, KI innerhalb weniger Tage bereitzustellen, neue Einnahmen zu erschließen und die betriebliche Effizienz zu steigern. DataScale von SambaNova ist ein integriertes Software- und Hardwaresystem, das Reconfigurable Dataflow Architecture verwendet, zusammen mit offenen Standards und Benutzerschnittstellen. SambaNova Systems mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, wurde 2017 von Branchengrößen und Experten für Hardware- und Softwaredesign von Sun/Oracle und der Stanford University gegründet. Zu den Investoren gehören SoftBank Vision Fund 2, Fonds und Konten, die von BlackRock, Intel Capital, GV, Walden International, Temasek, GIC, Redline Capital, Atlantic Bridge Ventures, Celesta und mehreren anderen verwaltet werden. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter sambanova.ai oder kontaktieren Sie uns unter info@sambanova.ai. Folgen Sie SambaNova Systems auf LinkedIn.

