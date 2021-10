DJ Lindner: Wechsel an Bundesbank-Spitze darf nicht zu Kursänderung führen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner hat nach dem angekündigten Rücktritt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann gefordert, dass mit dem Wechsel an der Spitze der Notenbank "keine Änderung des politischen Kurses der Bundesbank verbunden werden" dürfe. "Die Deutsche Bundesbank muss weiter Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben", hob er hervor. Gerade angesichts der jüngsten Inflationsrisiken wachse die Bedeutung der Bundesbank in dieser Funktion. "Auf diese Inflationsrisiken muss reagiert werden können, und das beste Mittel dafür ist, die Stabilität unserer Währung im Blick zu behalten."

Auf die FDP komme nun "besondere Verantwortung zu", hob der FDP-Chef hervor, der als ein möglicher Kandidat für den Posten des Bundesfinanzministers in einer Ampel-Koalition im Gespräch ist. "Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik solide ist", sagte er. Die Freien Demokraten wollten ihren "Einfluss nutzen", um einen Kurswechsel zu verhindern. "Auch die Geldpolitik muss weiter stabilitätsorientiert bleiben", bekräftigte Lindner. Bis wann eine Entscheidung falle, sei zurzeit nicht zu sagen, erklärte er auf Nachfrage. Auch sei es "zu früh", um Personen für die Nachfolge zu nennen.

Lindner hatte zuvor bereits "Kontinuität" im Amt des Bundesbankchefs angemahnt. "Den Rücktritt von Jens Weidmann bedauern wir", hatte er über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärt. "Mit ihm war die Deutsche Bundesbank eine wichtige Stimme in Europa. Die FDP empfiehlt Deutschland Kontinuität." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Weidmanns Rücktrittsankündigung laut Regierungssprecher Steffen "mit Bedauern und mit großem Respekt zur Kenntnis" genommen.

Seibert stellte klar, es werde die Aufgabe "einer kommenden Bundesregierung sein, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, der eben das stabilitätsorientierte Erbe der Bundesbank fortsetzt." Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte Weidmann seinerseits "für sein außerordentliches Engagement an der Spitze der Bundesbank" gedankt. "Er hat nicht nur die Geldpolitik in Deutschland und Europa maßgeblich geprägt, sondern auch die Weiterentwicklung der internationalen Finanzmärkte vorangebracht", so der SPD-Kanzlerkandidat über Twitter.

October 20, 2021 09:40 ET (13:40 GMT)

