Total Telecom nahm am Better World Summit (BWS) von Huawei für umweltfreundliche IKT und eine umweltfreundliche Entwicklung in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) teil. Dabei stellte das Unternehmen fest, dass die IKT-Branche, die ein Rückgrat der modernen Weltwirtschaft bildet, auf umweltbewusste und energieeffiziente Weise handeln, entsprechende Produkte einführen und die Führungsposition bei der Kurskorrektur in der Klimawandelkrise übernehmen muss.

Huawei nimmt bei der Reduzierung neuer CO2-Emissionen in unserer Branche eine Spitzenposition ein und hat verschiedene Initiativen gestartet, um die eigenen CO2-Emissionen des Unternehmens zu senken. "Mit unseren innovativen Produkten und Lösungen wollen wir mit Kunden und Partnern aus der Branche kooperieren, um gemeinsam Industriestandards zu definieren, und Netzbetreiber dabei unterstützen, ihre Pläne zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen effizienter zu messen und zu koordinieren", so Bob Cai, Chief Marketing Officer der Carrier Business Group, bei der Eröffnung der Veranstaltung.

Das Unternehmen ergreift nicht nur Maßnahmen zur Senkung seiner Kohlendioxidemissionen. Es befasst sich auch mit Innovationen, welche die Telekommunikationsnetze nachhaltiger und energieeffizienter machen werden. Cai führte weiter aus, dass die IKT-Branche auch künftig ein Gleichgewicht zwischen Weiterentwicklungen und der Senkung der CO2-Emissionen anstreben muss, um die Pläne zur Reduzierung der Emissionen effizienter koordinieren und messen zu können.

Mehrere Referenten hoben die Rolle von 5G bei der Senkung der CO2-Emissionen hervor. "5G ist eine wesentlich umweltfreundlichere Technologie als frühere Standards, die zudem hohe Umsätze generieren wird. Sie wird bereits in 176 Ländern eingesetzt und bietet rund 500 Millionen Teilnehmern eine Breitbandverbindung mit extrem hoher Geschwindigkeit. In China macht sie bei den Gewinnen der Netzbetreiber einen Anteil von 11,2 Prozent aus", so Jiang von Huawei.

An der Veranstaltung nahmen mehrere hochrangige Vertreter aus verschiedenen Sparten der Branche teil, um die von ihnen unternommenen Anstrengungen und ihre Strategien zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen sowie zur Erreichung des Ziels der Klimaneutralität zu erläutern.

Damit das Problem des Klimawandels bewältigt werden kann, ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten, also der Anbieter, Dienstleister und Branchenverbände erforderlich. Die Veranstaltung bot den Akteuren der Branche die ideale Gelegenheit, verschiedene Strategien zur Senkung der Kohlendioxidemissionen für eine nachhaltigere Welt zu erörtern.

