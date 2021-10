Dank steigender Covid-Impfquoten beschleunigt sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds die Konjunkturerholung in Europa.Washington - Dank steigender Covid-Impfquoten beschleunigt sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) die Konjunkturerholung in Europa. Für die meisten Staaten werden die Aussichten für dieses Jahr mittlerweile besser eingeschätzt. Für die Schweiz prognostizieren die IWF-Ökonomen nun ein BIP-Wachstum von 3,7 Prozent, wie sie am Mittwoch mitteilten. Im Frühling waren sie noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...