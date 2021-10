BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner hat nach dem überraschend angekündigten Rücktritt von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann vor einem Kurswechsel gewarnt. "Die Deutsche Bundesbank muss weiter Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben", sagte Lindner am Mittwoch in Berlin. Dies sei auch wegen der Inflationsrisiken wichtig.

Auf die FDP komme eine besondere Verantwortung zu, sagte Lindner, der nach dem Amt des Bundesfinanzministers in einer möglichen Ampel-Koalition strebt. Seine Partei wolle dafür Sorge tragen, dass auch in Europa der Gedanke der Geldwertstabilität erhalten bleibe. Zuvor hatte Lindner auf Twitter zum Rücktritt Weidmanns geschrieben: "Mit ihm war die Deutsche Bundesbank eine wichtige Stimme in Europa. Die FDP empfiehlt Deutschland Kontinuität",/cn/DP/stw