Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schliesst 0,13 Prozent höher bei 4172,17 Punkten.Paris / London - Erst die Kursgewinne an den US-Börsen haben Europas Aktienmärkte am Mittwoch ein wenig gestützt. Die Gewinne hielten sich jedoch in Grenzen: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,13 Prozent höher bei 4172,17 Punkten. Mit Blick auf die sich häufenden Quartalsberichte grosser Unternehmen meinte Analyst Michael Hewson von CMC Markets, dass vor allem die hohen Energiepreise...

Den vollständigen Artikel lesen ...