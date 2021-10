London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) -Knowde Group Inc., das in Kanada ansässige globale Auftragsforschungsunternehmen und hybride Beratungsunternehmen, das sich auf Cannabis- und psychedelische Forschung spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es im Vereinigten Königreich eingetragen wurde."Als globales CRO war es für uns wichtig, uns im Vereinigten Königreich niederzulassen, um unsere Präsenz in Europa zu stärken. Wir haben uns mit Regulierungs- und Finanzierungsstellen getroffen, um die Knowde Group strategisch so zu positionieren, dass sie unsere Kunden bei der Durchführung von klinischen Studien in Europa unterstützen kann, die sich auf diese neuartigen Therapeutika konzentrieren", sagte Jaspreet Grewal, CEO der Knowde Group Inc.Zusätzlich zur Eingliederung, hat die Knowde Group eine strategische Partnerschaft mit QNTM Labs in Dänemark, einem pharmazeutischen Labor, das Analysemethoden für Produkte auf Cannabinoidbasis entwickelt."Wir drängen die Cannabisindustrie dazu, einen pharmazeutischen Ansatz auf hohem Niveau zu verfolgen, und stellen dabei die Arbeitsweise der Laborindustrie in Frage, da traditionelle Labore Schwierigkeiten haben, medizinische Cannabistests nach EU-GMP-Standards durchzuführen", sagte Justin Ihnken, CEO und Mitbegründer von QNTM Labs. "Diese Partnerschaft wird es beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Kunden von der Implementierung einer kompletten Reihe von Analysen auf GMP-Niveau bis hin zur Durchführung von robusten klinischen Versuchen zu unterstützen, um Cannabinoid-Produkte voranzubringen."Im Rahmen unseres Schrittes nach Europa freut sich die Knowde Group auch, die Ernennung unseres Chief Medical Officer bekannt zu geben, Dr. Steve Hajioff. Er ist ein erfahrener Arzt, Epidemiologe und klinischer Leiter mit einer langen Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und Vordenkerrolle in den Bereichen Biowissenschaften, Forschung und Gesundheitswesen.Darüber hinaus freut sich die Knowde Group, ihren Global Project Manager in Großbritannien bekannt zu geben, Eleanor Owen-Jones, eine Registered Nurse, Projektmanagerin und frühere MSL für Canopy Growth. Eleanor wird unsere Forschung und Projekte in Europa leiten. Eleanor verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit klinischen Studien, Projektmanagement und Zulassungsfragen in Europa.Informationen zur Knowde Group: www.knowdegroup.comKnowde Group, Inc ist ein in Kanada ansässiges, von einer Frau gegründetes globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO) und hybrides Beratungsunternehmen, das sich der Förderung von pflanzenbasierten und progressiven Therapeutika widmet. Als dezentralisierte CRO kann die Knowde Group weltweit Register und klinische Studien der Phasen I-IV durchführen und verwalten. Zu den Schwerpunkten gehören medizinisches Cannabis, Psychedelika, natürliche Gesundheitsprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und der Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Arzneimittelentdeckung bis hin zu Versuchen am Menschen.Informationen zu QNTM Labs https://qntmlabs.com/QNTM Labs ist ein fortschrittliches Analyselabor, das pharmazeutischen Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Einhaltung von Vorschriften anbietet. QNTM Labs wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Odense, Dänemark. QNTM Labs hat sich der Entwicklung innovativer Analysemethoden verschrieben, wobei höchste Qualitätsstandards eingehalten werden, um neue Industriestandards zu schaffen. QNTM Labs ist entschlossen, die Transparenz und den Zugang zu soliden wissenschaftlichen Analysen zu verbessern und arbeitet Hand in Hand mit globalen Züchtern, API-Herstellern und Interessenvertretern der pharmazeutischen Industrie durch analytische Tests, Auftragsforschung und Unterstützung bei klinischen Studien.Für Anfragen zur Geschäftsentwicklung und zu Partnerschaften wenden Sie sich bitte an: Sabrina Ramkellawan, COO der Knowde-Gruppe info@knowdegroup.com; Connor Murphy, COO QNTM: InvestorRelations@qntmlabs.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1663932/Knowde_Group_Inc__Knowde_Group_Inc___launches_in_the_UK_with_the.jpgOriginal-Content von: Knowde Group Inc.; QNTM Labs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087846/100879714