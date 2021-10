Essen (ots) -



Die Kreisverwaltung Wesel ist offenbar von Hackern angegriffen worden. Wie eine Sprecherin auf Anfrage der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Donnerstagausgabe) mitteilte, sei es zu einem "betrügerischen Cyberangriff" gekommen, bei dem der Verwaltung ein finanzieller Schaden in Höhe von 25.000 Euro entstanden sei. Über die Hintergründe des Angriffs schweigt sich die Weseler Kreisverwaltung aus. "Der Vorfall wird intern aufgearbeitet und es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt, das Verfahren läuft", so die Sprecherin. Der Angriff soll bereits vor einigen Wochen Anfang September geschehen sein, die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag wurden am Dienstagabend über den entstandenen Schaden informiert.



