DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (18.39 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.172,17 +0,13% +17,44% Stoxx50 3.623,74 +0,32% +16,58% DAX 15.522,92 +0,05% +13,15% FTSE 7.226,10 +0,12% +11,72% CAC 6.705,61 +0,54% +20,79% DJIA 35.661,11 +0,57% +16,51% S&P-500 4.538,25 +0,41% +20,82% Nasdaq-Comp. 15.140,22 +0,07% +17,47% Nasdaq-100 15.405,94 -0,03% +19,53% Nikkei-225 29.255,55 +0,14% +6,60% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 168,73% +28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,63 82,96 +0,8% 0,67 +74,8% Brent/ICE 85,38 85,08 +0,4% 0,30 +68,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,19 1.769,15 +1,0% +17,04 -5,9% Silber (Spot) 24,36 23,68 +2,9% +0,69 -7,7% Platin (Spot) 1.051,10 1.043,68 +0,7% +7,43 -1,8% Kupfer-Future 4,73 4,70 +0,5% +0,03 +34,2%

Inflationssorgen treiben den Goldpreis. Erdöl dreht ins Plus, nachdem die staatliche Energy Information Administration wider Erwarten eine Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hat.

FINANZMARKT USA

Nach einem erneut starken Börsentag geht es an der Wall Street etwas gemächlicher nach oben. Die Luft werde dünner, heißt es. Dies gilt umso mehr, weil der marktbreite S&P-500 nur noch knapp unterhalb seines Allzeithochs vom 2. September steht. Eine steigende Inflation und in der Folge anziehende Marktzinsen bremsten aktuell die Stimmung am Aktienmarkt, heißt es. Vom Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank im späten Verlauf erhoffen sich Anleger neue Erkenntnisse zu den wichtigen Problemfeldern Arbeitskräfte- bzw. Teilemangel sowie steigende Kosten. Zudem warteten Anleger auf neue Impulse durch die Berichtsperiode der Unternehmen, die bislang erstaunlich positiv verläuft. Netflix verlieren 0,8 Prozent. Das Streaming-Unternehmen hat zwar mehr Abonnenten gewonnen als erwartet und Gewinn und Umsatz gesteigert. Im Handel wird aber darauf verwiesen, dass der aktuelle Aufschwung von kurzer Dauer sein könnte. Abbott (+3,2%) hat von der hohen Nachfrage nach Coronatests profitiert. United Airlines fallen um 0,3 Prozent. Die Fluggesellschaft hat für einen ordentlichen Nettogewinn verbucht - aber nur dank staatlicher Zuschüsse. Novavax brechen um fast 10 Prozent ein. Laut einem Bericht hat die Pharmagesellschaft Schwierigkeiten, die hohen Qualitätsanforderungen bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffes einzuhalten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:10 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

22:25 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

Nach Börsenschluss

- US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Traton SE, Ergebnis 9 Monate

- Continental AG, Ergebnis 3Q

- Jungheinrich AG, Ergebnis 9 Monate

- Hypoport SE, Ergebnis 3Q

- Leifheit AG, Ergebnis 9 Monate

- LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gute Geschäftszahlen halfen, die Erzeugerpreise in Deutschland eher nicht. Diese stiegen gegenüber dem Vorjahr stärker als erwartet. Das war der höchste Anstieg seit Oktober 1974. Auch der Preisdruck in der Eurozone hat im September derweil weiter zugenommen. Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der als Mitglied des Zinsausschusses ein prominenter Kritiker der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist, wird Ende des Jahres ausscheiden. Weder am Anleihe- noch am Devisenmarkt sorgte die Nachricht für einen Impuls. Die Geschäftszahlen von Nestle (+2,7%) fielen besser als erwartet aus, wie die Analysten der Citigroup urteilten. Roche verloren dagegen 1,3 Prozent. Der Pharmakonzern hatte zwar ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet und auch seine Prognose erhöht, Beobachter bemängelten jedoch, dass sich dies auf die Diagnostiksparte mit ihren Corona-Tests stütze. Es sei fraglich, wie lange diese noch nachgefragt würden. Starke Geschäftszahlen legte Vinci (+0,9%) vor. Nach Drittquartalszahlen ging es für Kering um 4 Prozent nach unten. Anleger störten sich allerdings an der Entwicklung der Tochter Gucci. Mit einem Abschlag von 2,5 Prozent stellte die Aktie der Deutschen Börse das Schlusslicht im DAX. Während die Einnahmen sich insgesamt mit den Erwartungen deckten, seien sie in den meisten Geschäftsbereichen schwächer ausgefallen als geschätzt. Bei Akzo Nobel (-1,3%) wurden Bremsspuren durch steigende Rohstoff- und Logistikkosten sichtbar.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:03 Uhr Di, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1656 +0,2% 1,1645 1,1637 -4,6% EUR/JPY 133,04 -0,0% 133,39 132,93 +5,5% EUR/CHF 1,0712 -0,2% 1,0763 1,0731 -0,9% EUR/GBP 0,8430 -0,0% 0,8437 0,8431 -5,6% USD/JPY 114,14 -0,2% 114,54 114,23 +10,5% GBP/USD 1,3827 +0,2% 1,3801 1,3803 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,3901 +0,2% 6,3808 6,3726 -1,7% Bitcoin BTC/USD 66.469,00 +3,7% 63.821,26 62.524,26 +128,8%

Der Dollarindex dreht knapp ins Minus. Westpac sieht kurzfristig eher Spielraum nach unten. Die Risikoneigung dürfte zulegen und eine Neubewertung der Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken weltweit könnte den Dollar in den kommenden Tagen auf Talfahrt schicken, heißt es. Bitcoin springt derweil auf ein Rekordhoch. Im Handel verweist man unter anderem auf das erfolgreiche Börsendebüt des Bitcoin-Fonds.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich uneinheitlich gezeigt. Etwas Rückenwind kam von den freundlichen Vorgaben der Wall Street. In Tokio gewann der Nikkei knapp. Leichte Unterstützung kam vom anhaltend schwachen Yen. Die Exporte stiegen im September um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, was über den Markterwartungen lag. Im August waren sie jedoch noch um 26,2 Prozent gestiegen. Aktien von Eisenbahn- und Fluggesellschaften profitierten von Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung von der Corona-Pandemie. Die chinesische Notenbank hat den wichtigen einjährigen Referenzzins bei 3,85 Prozent belassen. Der fünfjährige Referenzzins liegt weiterhin bei 4,65 Prozent. Die Preise für neue Eigenheime in China sind im September indessen zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahren im Monatsvergleich gesunken. In Hongkong legte der HSI zu, in Schanghai sank der Index. Gefragt waren vor allem Technologiewerte. Alibaba stiegen um 6,7 Prozent. Der Internetriese will mit seinem neuen Server-Chip die Cloud-Computing-Dienste verbessern. Tencent legten 1,4 Prozent zu. Aktien von Kohleproduzenten gaben nach, nachdem Kommentare der chinesischen staatlichen Kommission darauf hindeuten, dass die Regierung zur Eindämmung der hohen Kohlepreise ergreifen werde. Der Kospi blieb hinter den anderen Börsen zurück. Nordkorea hat den Abschuss einer ballistischen Rakete von einem U-Boot aus bestätigt. Die Börse in Sydney schloss höher, gestützt von den hochgewichteten Bankenwerten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

TUI

S&P Global Ratings hat als Reaktion auf die Kapitalerhöhung von Tui in Höhe von 1,1 Milliarden Euro die Kreditwürdigkeit des Touristikkonzerns um eine Stufe auf B- angehoben. Damit gelten die Schulden zwar weiter als hochspekulativ, sind allerdings nicht mehr substanziellen Risiken ausgesetzt. S&P wertet die Kapitalerhöhung laut Mitteilung positiv, weil der stark verschuldete Konzern, der in der Corona-Krise mit Mitteln der Bundesregierung gestützt wurde, mit dem Erlös Verbindlichkeiten abbaut. Überdies führe die in der Corona-Krise aufgeschobene Nachfrage nach Urlaubsreisen zu steigenden Buchungen bei Tui.

AIR BERLIN

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg hat die Übernahme von Vermögenswerten der insolventen Fluglinie Air Berlin durch Easyjet und Lufthansa bestätigt. Die polnische Fluggesellschaft Polskie Linie Lotnicze (LOT) hatte gegen den Erwerb der Flugzeuge und insbesondere der Zeitslots an mehreren Flughäfen geklagt. Die entsprechenden Entscheidungen der europäischen Kommission seien jedoch nicht zu beanstanden, wie das Gericht befand. (Az. T-240/18 und T-296/18)

VISCOM

Die Viscom AG hat in den ersten neun Monaten Auftragseingang und Umsatz deutlich verbessert und operativ schwarze Zahlen geschrieben. Nun erhöht Viscom die Jahresprognose. Wie der Anbieter automatischer optischer Inspektionssysteme in der Elektronikindustrie mitteilte, sind auf Basis vorläufiger Zahlen Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 67,7 (Vorjahr: 42,1) Millionen Euro verbucht worden. Der Umsatz kletterte um rund 32 Prozent auf 54,8 Millionen Euro. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) erreichte 1,9 Millionen Euro nach minus 7 Millionen Euro im Vorjahr. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 3,4 (Vj: -16,8) Prozent.

ABBOTT LABS

