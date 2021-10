Cleveland (ots/PRNewswire) -Sie haben jetzt die Gelegenheit, die besten Momente der Geschichte des Kickboxens in Ihren Besitz zu bringen.Fandem, ein Blockchain-Unternehmen, das benutzerdefinierte NFT-Marktplätze für globale Rechteinhaber aufbaut, gab heute die Einführung von GLORY Smacks bekannt, eine Zusammenarbeit mit GLORY Kickboxing, der führenden internationalen Kickboxing-Organisation. Die digitalen Sammlerstücke werden den Fans die Möglichkeit geben, die besten Momente der Kickboxing-Geschichte auszupacken und zu besitzen, von den frühen Tagen der K-1 bis zur modernen Ära von GLORY. Fans und Sammlern bietet sich so eine einfach zu bedienende Möglichkeit, eine bedeutungsvolle Verbindung zu ihren Lieblingskämpfern und -momenten aus Jahrzehnten von Kämpfen aufzubauen."GLORY ist auf der Prämisse von Nonstop-Action und Spannung aufgebaut. Wir sind bekannt für die besten Kämpfer, verrückte Knockouts und unvergessliche Kampfmomente. Wir wollen, dass unsere digitalen Sammlerstücke genauso spannend und energiegeladen sind. Wir haben ein Produkt entwickelt, von dem ich weiß, dass es unsere Kern-Fanbase bedient, das aber auch einen neuen Kreis von Fans anspricht, dem gefallen wird, was wir machen", sagt Jon Martone, GLORY's EVP Marketing, Digital und Partnerships.GLORY Smacks, das in diesem Jahr auf den Markt kommt, wird einen primären und sekundären Marktplatz umfassen, der auf Video-Highlights basiert und es Sammlern ermöglicht, exklusive Vergünstigungen der Organisation und ihrer Kämpfer freizuschalten. Fans werden die Möglichkeit haben, die kultigsten Highlights des Sports zu besitzen, von Badr Haris Spinning Heel Kick KO über Stefan Leko bis hin zu Bob Sapps Überraschungssieg gegen Ernesto Hoost. In den Highlights werden die prominentesten Kickboxer der letzten 25 Jahre zu sehen sein, darunter Rico Verhoeven, Semmy Schilt, Israel Adesanya und andere bei den Fans beliebte Kickboxer aus aller Welt."Unser Ziel bei Fandem ist es, die Zukunft des Fanerlebnisses zu gestalten. GLORY hat mit seinen Veranstaltungen und seiner Content-Strategie eine unglaubliche Arbeit geleistet, um eine globale Fangemeinde aufzubauen, und es war wichtig für uns, sie mit einer vollständig maßgeschneiderten Lösung schnell auf den Markt zu bringen", sagt G.I. Zaratsian, Gründer und CEO von Fandem. "Dies ist ein aufstrebender Bereich und wir sind hocherfreut, einen Partner wie GLORY zu haben, der bereit ist, Innovationen für seine Fans einzuführen."Um auf dem Laufenden zu bleiben, melden Sie sich hier an: https://www.glorysmacks.comFür weitere Informationen und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: press@glorysmacks.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1663522/GLORY_PR.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1663002/Fandem_Logo.jpgOriginal-Content von: Fandem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159463/5051802