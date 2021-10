DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände unerwartet gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 15. Oktober verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,431 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,7 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,088 Millionen Barrel erhöht. Bei den bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) war mit 3,3 Millionen Barrel eine Zunahme registriert worden.

Bundesbank-Präsident Weidmann tritt zum Jahresende zurück

Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der als Mitglied des Zinsausschusses ein prominenter Kritiker der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) war, wird Ende des Jahres ausscheiden, fünf Jahre bevor seine Amtszeit an der Spitze der deutschen Zentralbank enden sollte. Weidmann habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung aus dem Amt zum 31. Dezember gebeten, hieß es in einer Mitteilung der Bundesbank. Der Rücktritt erfolge aus persönlichen Gründen.

Merkel nimmt Weidmanns Rücktritt mit Bedauern und Respekt zur Kenntnis

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat laut ihrem Sprecher mit Bedauern auf die Rücktrittsankündigung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann reagiert. "Die Bundeskanzlerin nimmt die Erklärung des Bundesbankpräsidenten, dass er zum Ende des Jahres sein Amt aufgeben will, mit Bedauern und mit großem Respekt zur Kenntnis", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz. Weidmann habe die Bundesbank mehr als zehn Jahre lang "überaus erfolgreich geleitet", betonte Seibert.

Habeck will Bundesbank "auf der Höhe der Herausforderungen der Zeit"

Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat dem scheidenden Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann für seine Arbeit gedankt und zugleich eine Modernisierung der Bundesbank gefordert. "Ich habe großen Respekt vor der Arbeit von Jens Weidmann" sagte Habeck der Süddeutschen Zeitung. Weidmann habe die Bundesbank mehr als zehn Jahre lang mit starkem Engagement geführt. "Bei allen inhaltlichen Differenzen, die wir haben, habe ich ihn als jemanden wahrgenommen, der offen ist für Argumente und mit großer Glaubwürdigkeit für seine Positionen einsteht", sagte er.

CDU könnte in Kampfabstimmung über Bundestagsvizepräsidenten entscheiden

In der CDU haben mehrere Politiker Interesse am Amt des Bundestagsvizepräsidenten angemeldet, so dass es in der Fraktion zu einer Kampfabstimmung in dieser Frage kommen könnte. Nach Informationen von AFP aus Fraktionskreisen vom Mittwoch signalisierten mindestens drei Abgeordnete intern ihr Interesse an dem Amt: Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer, Kulturstaatsministerin Monika Grütters sowie die Staatsministerin für Integration, Annette Widmann-Mauz.

Verband warnt vor Pleiten in Stahl- und Metallindustrie wegen hoher Energiepreise

Viele mittelständische Betriebe in der Stahl- und Metallindustrie stehen laut dem Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) vor dem Aus. Grund dafür sei der "rasante Anstieg der Preise für Industriestrom und Erdgas", erklärte der WSM. Viele Unternehmen könnten nicht mehr kostendeckend produzieren, die Absenkung der EEG-Umlage bewirke nur eine leichte Minderung des Strompreises. Der WSM forderte eine Abschaffung der staatlichen Abgaben für die Energiewende.

Brasilianische Senatoren fordern Klage gegen Bolsonaro wegen Corona-Politik

Der brasilianische Senat empfiehlt ein gerichtliches Vorgehen gegen Staatschef Jair Bolsonaro wegen dessen Corona-Politik. Ein Untersuchungsbericht zu Verfehlungen des Präsidenten und seiner Regierung im Corona-Krisenmanagement nennt mindestens zehn mögliche Anklagepunkte, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Sep Verbraucherpreise +4,4% gg Vorjahr

Kanada Sep Verbraucherpreise +0,2% gg Vm

