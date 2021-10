DGAP-News: Aether Catalyst Solutions, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Aether Catalyst Solutions, Inc. schließt Vertraulichkeitsvereinbarung mit großem US-Flottenbetreiber ab.



20.10.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Burnaby, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 20. Oktober 2021) - Aether Catalyst Solutions, Inc. (CSE: ATHR) (FSE: 2QZ) ("ATHR" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Geheimhaltungsvereinbarung ("NDA") mit einem großen US-Flottenbetreiber ("Fleetco") abgeschlossen hat, um den Katalysator von Aether beim Einsatz in dessen Fuhrpark von über 150.000 Fahrzeugen zu testen und weiterzuentwickeln. Fleetco, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 10 Milliarden US-Dollar, wandte sich an Aether, weil es immer schwerwiegendere Verluste durch den Diebstahl von Katalysatoren aus seinen Flottenfahrzeugen erleidet. Die Verluste entstehen Fleetco sowohl durch die Kosten für den Transport nicht betriebsbereiter Fahrzeuge und den anschließenden Ersatz der teuren Katalysatoren als auch durch den Ausfall dieser Fahrzeuge. Dies ist ein wachsendes Problem für alle Flottenbetreiber weltweit (https://www.nytimes.com/2021/02/09/climate/catalytic-converter-theft.html), da die Kosten für Palladium (die teuerste Komponente in Katalysatoren) in den letzten fünf Jahren drastisch gestiegen sind. (https://www.kitco.com/charts/popup/pd1825nyb.html). Aether hat für das Benchmarking eine Zusammensetzung für den Katalysator ausgewählt, die skaliert und an Fleetco geliefert werden soll, damit diese in der Fleetco-Forschungseinrichtung in einem für die Flotte repräsentativen Fahrzeug getestet werden und das Projekt anlaufen kann. Taylor Procyk, Chief Operating Officer von Aether, kommentiert: "Die Zusammenarbeit mit Fleetco bietet Aether die Möglichkeit, unsere Technologie in einer realen Transportanwendung zu testen. Unsere Katalysatortechnologie hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und wir freuen uns darauf, die nächsten Schritte in Richtung Kommerzialisierung zu gehen." Paul Woodward, President von Aether, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit. Es handelt sich um ein bedarfsorientiertes Szenario - Fleetco möchte ein kostspieliges und rasant wachsendes Problem lösen, das dem Unternehmen sowohl Geld kostet als auch betriebliche Ineffizienz verursacht. Unser Katalysator ist nicht nur preiswerter als der etablierte PGM-Katalysator, sondern auch weitaus weniger anfällig für Diebstahl. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Fleetco mit der Entwicklung unserer Katalysatoren ohne Platiniumgruppenmetalle zu beginnen." ÜBER AETHER : Aether Catalyst Solutions, Inc. arbeitet an einer Lösung, um die Kosten für Fahrzeugkatalysatoren erheblich zu senken und dabei staatliche Emissionsstandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Aether arbeitet an der raschen Weiterentwicklung seiner Technologie durch ein schnelles Screening neuer Materialien, um die Umwandlungswerte am Ende der Lebensdauer nach beschleunigter Alterung zu verbessern. Zwar liegt der Hauptfokus von Aether bislang auf Automobilanwendungen, doch entwickelt das Unternehmen auch Katalysatoren zur Emissionssenkung von Kleinmotoren - ein wesentlicher Faktor urbaner Luftverschmutzung. FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Aether Catalyst Solutions, Inc.

Paul Woodward

President

Tel.: 604 690-3797

http://www.aethercatalyst.com Die kanadische Wertpapierbörse ("CSE") oder eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde hat diese vom Management erstellte Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser vom Management erstellten Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten. Alle Aussagen in dieser Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten), die sich auf von Aether erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Formulierungen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen. Solche Aussagen sind jedoch keine Garantien für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Sofern nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/100340 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/100372

