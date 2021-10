Ziyang, China (ots/PRNewswire) -Am 19. und 20. Oktober 2021 fand in Ziyang das 2. Gipfeltreffen zur Zusammenarbeit der Handelskammer des Doppelstadt-Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing statt, das vom Parteikomitee der Stadt Ziyang organisiert wurde.Ziyang liegt im Zentrum Sichuans und verbindet die beiden Städte Chengdu und Chongqing, die das nationale Zentrum bilden. Sie liegt in der Mitte des Wirtschaftskreises Chengdu-Chongqing und ist ein wichtiger Teil der Wirtschaftsregion Chengdu und Chengdu Metropolitan Area.Außerdem hat Ziyang eine starke menschliche Atmosphäre mit einer langen Geschichte. Vor etwa 35.000 Jahren begannen Menschen in und um das heutige Ziyang die Geschichte der menschlichen Zivilisation in Sichuan. Heute sind noch mehr als 100.000 exquisite Anyue-Steinschnitzereien aus dieser Zeit erhalten. Und das Anyue-Gasfeld verfügt nachweislich über eine Reserve von 1,1 Billionen Kubikmetern. Die Anyue-Zitrone macht 80 % der inländischen Zitronenindustrie aus, sowohl was die Größe als auch den Markt betrifft. Ziyang, die Heimatstadt des berühmten und angesehenen modernen Politikers Chen Yi, unternimmt zahlreiche Anstrengungen, um sich zu einem nationalen 5A-Sehenswürdigkeitsort zu entwickeln. Abgesehen von der modernen Anerkennung als Heimatstadt von Chen Yi wird dieser Stadt die Ehre zuteil, der Ursprungsort des Shu-Volkes zu sein, sowie eine Stadt der Hundertjährigen, der Steinmetzarbeiten und der Zitronen.Im Juni dieses Jahres wurde der internationale Flughafen Tianfu, der nur 18 Kilometer vom Stadtgebiet von Ziyang entfernt liegt, fertig gestellt und eröffnet. Darüber hinaus wurde der Bau eines dreidimensionalen integrierten Verkehrsnetzes mit "8 Autobahnen, 11 Eisenbahnlinien und 16 Schnellstraßen" beschleunigt. Mit diesem Netz wird die Vision verwirklicht, "jeden Bezirk mit drei Autobahnen und zwei Eisenbahnlinien zu versorgen", und es hat bereits dazu geführt, dass die Einwohner von Ziyang nur noch 10 Minuten brauchen, um den internationalen Flughafen Tianfu zu erreichen, 30 Minuten, um in das Ballungsgebiet von Chengdu zu gelangen, und eine Stunde, um in das Ballungsgebiet von Chongqing zu gelangen.Es wird berichtet, dass Ziyang in den letzten Jahren seinen Wirtschafts- und Handelsaustausch mit Südkorea, Singapur, Deutschland und anderen Ländern weiter ausgebaut hat. Sie hat nacheinander Verträge mit 58 verschiedenen Top-500-Unternehmen (Fortune-500-Unternehmen, Top-500-Unternehmen Chinas und Top-500-Privatunternehmen Chinas) unterzeichnet und 98 Investitionskooperationsprojekte eingeführt. Zu diesen Unternehmen gehören 25 "Global 500"-Unternehmen, darunter Hyundai aus Südkorea, Budweiser, Crown Holdings und KaVo aus Deutschland.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1664055/349c4747be25d69ee71100ee92282bc.jpgPressekontakt:Zhang Liping+86-18981710062527145043@qq.comOriginal-Content von: The Publicity Department of the Ziyang Municipal Party Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159466/5051830