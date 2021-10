NEXTLOOPP, das bahnbrechende Projekt von Nextek Limited, das kürzlich bei den Packaging Europe's Sustainability Awards (https://packagingeurope.com/sustainability-awards-2021-winners-revealed/) für die "beste nachhaltige Verpackungsinnovation" prämiert wurde, hat die Ergebnisse seiner sehr erfolgreichen Sortierversuche auf Tracer-Basis veröffentlicht, die im September 2021 auf der TOMRA (Deutschland) durchgeführt wurden.

Bei den Testläufen zur Sortierung von Kunststoffverpackungsabfällen für Lebensmittel wurde bei maximaler Betriebsgeschwindigkeit eine Sortierreinheit von 99,9 erzielt.

Dies belegt die effiziente Unterscheidung der Lebensmittelverpackungen von anderen Verpackungen durch die einzigartige Nextek-Technologie und damit die Erfüllung der Standards von Lebensmittelaufsichtsbehörden in Großbritannien und der EU. Die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Verpackungsvarianten, die von Bleichmittelflaschen bis hin zu Milchflaschen reichen, jedes Kunststofftyps zu erkennen und zu sortieren, ist eine weltweite Neuheit, die die Art und Weise, wie wir die enormen Mengen an Einweg-Lebensmittelverpackungsabfällen in den Kreislauf zurückführen, grundlegend verändern wird.

Diese Mitteilung wird nach einer 12-monatigen Laufzeit des NEXTLOOPP-Programms zur Schließung des Kreislaufs von lebensmitteltauglichem Polypropylen (FGPP) veröffentlicht, die den größten Anteil am Kunststoff im FMCG-Sektor ausmacht. Allein in Großbritannien werden Tag für Tag 210.000 Tonnen FGPP-Verpackungen in Töpfen, Behältern, Schalen und Folien verwendet. Diese wegweisende Innovation ermöglicht nun das Recycling von Polypropylen (PP) zu neuen Lebensmittelverpackungen.

Dieser Durchbruch markiert den Beginn einer neuen Ära für das Recycling von Kunststoffverpackungen und bestätigt die Praxistauglichkeit des "Plug-and-Play"-Markierungssystems PolyPRISMTM von NEXTLOOPP, das in den TOMRA-Sortieranlagen für kommerzielle Zwecke verwendet wird.

Die Sortierung von Kunststoffabfällen nach Polymertypen ist der erste von drei wichtigen Schritten, um den PP-Kreislauf zu schließen und den Übergang in eine globale kohlenstoffarme Wirtschaft zu bewältigen. Als nächsten Schritt müssen nun Kunststoffverpackungen für Lebensmittel von allen übrigen Verpackungen getrennt werden. Und schließlich öffnet das patentierte Dekontaminationsverfahren von NEXTLOOPP, PPristineTM, die Märkte für Lebensmittelverpackungen. Durch das Recycling von 63.000 Tonnen PP pro Jahr könnten in Großbritannien mindestens 105.600 Tonnen CO2-Emissionen jährlich eingespart werden.

"Bei den jüngsten Versuchen in unserem TOMRA-Testzentrum haben wir in allen Testläufen mit der modernen NIR/VIS-Technologie bei allen Polypropylen-3D-Proben sehr vielversprechende Ergebnisse erzielt. Bei allen Testläufen haben wir die für die Lebensmittelqualität notwendige Reinheit von 95 übertroffen. Die kommenden Meilensteine werden eine Praxisdemonstration und der Nachweis der chemischen Konformität mit den Lebensmittelvorschriften sein", so Ralph Uepping, Technical Director bei TOMRA.

Professor Edward Kosior, Gründer von Nextek, ist davon überzegut, dass das NEXTLOOPP-Projekt als Katalysator dienen wird, um das bisherige FGrPP-Recycling zu transformieren und die nächste Erfolgsgeschichte des Lebensmittelrecyclings zu schreiben. PET hat den Anfang gemacht, jetzt ist PP an der Reihe.

Über Nextek Ltd

Nextek ist ein globales Beratungsunternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, das für regionale und multinationale Unternehmen und Recycling-Unternehmen strategische Beratung anbietet. Seit seiner Gründung 2004 untersucht und entwickelt Nextek innovative Strategien und Prozesse im Recycling-Ökosystem von der Konstruktion von Recycling-Anlagen bis hin zur Entwicklung bahnbrechender Projekte für Regierungen und Großunternehmen. Nextek startete NEXTLOOPP, ein zweijähriges Projekt mit 37 Teilnehmern, um den Kreislauf von recyceltem Polypropylen (rPP) in Lebensmittelqualität zu schließen. Dieses Projekt treibt einzigartige technologische Durchbrüche voran, die innovative Sortier- und modernste Dekontaminierungstechnologien umfassen.

Über Tomra

TOMRA ist ein norwegischer multinationaler Konzern, der Sammel- und Sortierlösungen wie Leergutrücknahmeautomaten für die Lebensmittel-, Recycling- und Bergbaubranchen herstellt. Mit über 100.000 Installationen in mehr als 80 Märkten weltweit ist TOMRA führend in seiner Branche. Der Geschäftsbereich Recycling hat Pionierarbeit bei der Automatisierung der Abfallsortierung geleistet.

