Wie Developing Telecoms mitteilte, hat die Senkung der Kohlendioxidemissionen für die größten Akteure des Telekommunikationssektors eine immer höhere Priorität bekommen, da die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) bei der Dekarbonisierung anderer Branchen eine wichtige Rolle spielen kann.

Auf dem Better World Summit for Green ICT, der im Innovation Lab von Huawei in Dubai stattfand, erörterten verschiedene Redner, wie die IKT-Branche zu einer umweltfreundlicheren Gesellschaft beitragen kann und warum dies in aufstrebenden Marktregionen wie etwa Afrika besonders wichtig ist.

Dirk Karl, Chief Procurement Officer der MTN Group, erklärte auf dem Podium, welche Rolle die Netzbetreiber in den Schwellenländern spielen müssen. Wie Karl erklärte, geht diese über den reinen Geschäftszweck hinaus den Betreibern fällt vielmehr die Verantwortung zu, allen Menschen die Vorteile eines modernen, vernetzten Lebens zu ermöglichen, und MTN baut die Netze in Afrika weiter aus und verdichtet sie.

"Unsere Arbeit zielt nicht nur auf das Florieren des Unternehmens ab. Sie hat den im Zuge von COVID bewiesenen Zweck, systemrelevant für unsere Volkswirtschaften im weiteren Sinne zu sein, um die Gesellschaften zu verbinden, damit wir ihnen auch in Zukunft dienen können", sagte Karl. "Damit Unternehmen auch in Zukunft florieren können, muss man jedoch etwas für die Gesundheit dieser Gemeinschaften und dieses Ökosystems tun. Jeder verdient es, in den Genuss eines digitalen Lebens zu kommen."

Der Klimawandel stellt eine größere Bedrohung für die Schwellenländer dar, und Afrika ist im Kampf gegen die Armut größeren Risiken ausgesetzt als die meisten anderen Märkte. Karl merkte an, dass umweltfreundliche Technologien wie z.B. intelligente Batterien oder passiv belüftete Schränke, die ohne Klimaanlage auskommen zwar hilfreich sein mögen, aber nur ein Teil der Gleichung sind, da sie zu einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen beitragen können. Zur Erreichung der MTN-Klimaziele muss auch stark in erneuerbare Energien investiert werden.

