DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Oktober

=== *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q, Zürich 06:50 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 DE/Software AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q, Martinsried 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q, Frauenfeld 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q, Göteborg *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q, London *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate, London *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober PROGNOSE: 105 zuvor: 106 09:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer und der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, PK zum BSI-Lagebericht Deutschland, Berlin 11:00 DE/BDI-Präsident Russwurm und Klimaexperte Burchardt, PK zu "Klimapfade 2.0: Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft", Berlin *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2020 (2. Veröffentlichung) *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q, Midland *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas 12:30 BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 22.10.), ca 18:00 PK mit Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth *** 13:30 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 22.10.), Brüssel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 300.000 zuvor: 293.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 24,5 zuvor: 30,7 *** 15:00 DE/SPD, Grüne und FDP, Beginn der Koalitionsverhandlungen; 14:45 Pressestatements von SPD-Generalsekretär Klingbeil, Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner und FDP-Generalsekretär Wissing, Berlin 15:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) beim Official Monetary and Financial Institutions Forum *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober (Vorabschätzung) PROGNOSE: -5,0 zuvor: -4,0 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm *** 17:40 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q, Paris *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara 22:15 US/Mattel Inc, Ergebnis 3Q, El Segundo ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 00:12 ET (04:12 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.