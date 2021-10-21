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WKN: A3CPP9 ISIN: BMG4600H1198 Ticker-Symbol: HVP0 
München
20.10.21
09:20 Uhr
3,020 Euro
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Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ASIEN
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