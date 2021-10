DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal den Störungen der globalen Lieferketten getrotzt. Der Konzern fuhr seinen dritten Rekord-Quartalsgewinn in Folge ein. Tesla erzielte in den drei Monaten einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar nach 331 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten im Factset-Konsens mit rund 1,3 Milliarden gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 13,8 Milliarden von 8,8 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten 13,6 Milliarden prognostiziert. Wie bereits bekannt, hat Tesla im dritten Quartal 241.300 Autos ausgeliefert, ein Plus von 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Tesla ist laut Analysten vertikal stärker integriert als andere Autobauer, weshalb der Konzern bisher besser als die Konkurrenz durch die Chipkrise gekommen ist. Analysten erwarten laut Factset, dass Teslas Absätze im laufenden Quartal auf rund 266.000 anziehen werden, womit sich die Auslieferungen im Gesamtjahr auf knapp 900.000 belaufen werden. Tesla hatte angekündigt, die Verkäufe um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert von einer halben Million Autos zu steigern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 Dow Inc, Ergebnis 3Q, Midland

12:30 AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas

13:00 American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth

22:02 Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara

22:15 Mattel Inc, Ergebnis 3Q, El Segundo

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 300.000 zuvor: 293.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 24,5 zuvor: 30,7 16:00 Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.515,00 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.317,75 -0,4% Nikkei-225 28.824,47 -1,5% Hang-Seng-Index 25.984,98 -0,6% Kospi 3.010,07 -0,1% Shanghai-Composite 3.597,68 +0,3% S&P/ASX 200 7.418,90 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - In Hongkong richten sich die Blicke auf die Aktie des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande. Die Titel knicken um 10,8 Prozent ein. Der wankende Immobilienriese hat Pläne zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an seiner Immobilienverwaltungssparte für umgerechnet 2,6 Milliarden US-Dollar abgesagt - ein erheblicher Rückschlag für die Bemühungen des Unternehmens, seine Liquiditätskrise zu überwinden. Trotz des Trubels um Evergrande können Immobilienwerte auf dem chinesischen Festland etwas zulegen. Gestützt werde der Sektor von verbalen Zusicherungen von Regierungsvertretern und der Lockerung von Vorschriften für Wohnungsbaukredite bei einigen Banken, heißt es von Analysten von IG. Seazen Holdings steigen um 6,2 Prozent und Poly Real Estate um 4,1 Prozent. In Tokio wird die Stimmung von anhaltenden Sorgen über steigende Zinsen und Problemen in der Lieferkette gedrückt. Lasertec geben 5,7 Prozent nach, Tokyo Electron verlieren 4,1 Prozent. An der Börse in Südkoere steht die anlaufende Berichtssaison im Blick. Die Aktie des Internetkonzern Naver gibt 0,5 Prozent nach, nachdem das Unternehmen solide, aber unter den Erwartungen liegende Geschäftszahlen vorgelegt hat.

US-NACHBÖRSE

Der Elektroautobauer Tesla hat zum dritten Mal in Folge einen Rekord-Quartalsgewinn verzeichnet. Tesla erzielte einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar nach 331 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz kletterte auf 13,8 Milliarden von 8,8 Milliarden Dollar. Zwar bewältigt der Autobauer die Chip-Knappheit im Sektor besser als seine Konkurrenten, Probleme in der Lieferkette machten allerdings auch Tesla zu schaffen. Die Aktie gab 1,6 Prozent nach. Die Aktie von IBM verlor 4,3 Prozent. Während das Ergebnis den Erwartungen des Marktes entsprach, lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens. IBM verdiente netto 1,13 (Vorjahr: 1,7) Milliarden Dollar bzw 1,25 (1,89) Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg auf 17,62 (17,56) Milliarden Dollar. Qualtrics hat mit seinen Finanzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen und seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktien der auf Cloud-Software für das Erfahrungsmanagement spezialisierten SAP-Tochter kletterten um 7,4 Prozent. Die Titel von HP Inc. stiegen um 4,9 Prozent, nachdem das Technologieunternehmen einen besser als erwarteten Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 abgegeben hat und seine jährliche Dividende um 29 Prozent auf 1 Dollar je Aktie angehoben hat. Las Vegas Sands gaben 2,0 Prozent nach. Der Kasinobetreiber hat im vergangenen Quartal seine Verluste dank gestiegener Umsätze verringert. Das Geschäft wurde aber weiterhin von pandemiebedingen Restriktionen beeinträchtigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.609,34 +0,4% 152,03 +16,4% S&P-500 4.536,19 +0,4% 16,56 +20,8% Nasdaq-Comp. 15.121,68 -0,0% -7,41 +17,3% Nasdaq-100 15.388,71 -0,1% -22,01 +19,4% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 734 Mio 694 Mio Gewinner 2.241 1.873 Verlierer 1.044 1.404 Unverändert 157 157

Uneinheitlich - Während der Dow-Jones-Index im Verlauf ein Rekordhoch markierte und der S&P-500 dicht an das seine heranrückte, hinkten die Nasdaq-Indizes hinterher. Eine steigende Inflation und in der Folge anziehende Marktzinsen bremsten aktuell die Stimmung am Aktienmarkt, so Marktteilnehmer. In ihrem Wirtschaftsbericht "Beige Book" berichtete die US-Notenbank zwar von einem moderaten Wachstum, doch ging daraus auch hervor, dass vielerorts Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Unsicherheit im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus das Wachstum bremsen. Zudem warteten Anleger auf neue Impulse durch die Berichtsperiode der Unternehmen, die bislang erstaunlich positiv verläuft. Neben zahlreichen Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen machte eine Übernahmespekulation die Runde. Nach Angaben informierter Kreise verhandelt Paypal (-4,9%) über den Kauf von Pinterest (+12,8%). Netflix (-2,2%)hat im dritten Quartal zwar mehr Abonnenten gewonnen als erwartet und Gewinn und Umsatz gesteigert. Der Ausblick wurde aber als konservativ eingestuft. Abbott Laboratories (+3,3%) hat im dritten Quartal von der hohen Nachfrage nach Coronatests profitiert. Verizon (+2,4%) übertraf ebenfalls die Markterwartungen und profitierte von der 5G-Entwicklung. Novavax brachen um 14,8 Prozent ein. Laut einem Bericht hat die Pharmagesellschaft Schwierigkeiten, die hohen Qualitätsanforderungen bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffes einzuhalten. WD-40 (-8,8%) hat im vierten Geschäftsquartal höhere Kosten für Waren und Ausgaben verzeichnet. Der Gewinn sank trotz gestiegener Erlöse.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,38 -1,2 0,39 26,2 5 Jahre 1,15 -1,1 1,16 78,8 7 Jahre 1,46 -1,2 1,47 80,9 10 Jahre 1,64 0,4 1,64 72,4 30 Jahre 2,12 3,6 2,09 47,7

Die Rentenrenditen zeigten sich wie schon am Vortag uneinheitlich - aber insgesamt mit moderaten Bewegungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verteidigte die hohen Aufschläge des Vortages großteils. Die Inflationsentwicklung spreche weiter für steigende Marktzinsen, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1651 +0,0% 1,1649 1,1632 -4,6% EUR/JPY 132,91 -0,2% 133,20 133,12 +5,4% EUR/GBP 0,8434 +0,1% 0,8427 0,8435 -5,6% GBP/USD 1,3813 -0,1% 1,3826 1,3789 +1,0% USD/JPY 114,08 -0,2% 114,34 114,44 +10,5% USD/KRW 1.177,08 +0,0% 1.176,51 1.174,99 +8,4% USD/CNY 6,3944 -0,0% 6,3945 6,3926 -2,0% USD/CNH 6,3929 -0,0% 6,3938 6,3863 -1,7% USD/HKD 7,7741 +0,0% 7,7736 7,7766 +0,3% AUD/USD 0,7501 -0,2% 0,7516 0,7489 -2,6% NZD/USD 0,7192 -0,1% 0,7197 0,7172 +0,1% Bitcoin BTC/USD 64.967,76 -1,3% 65.829,26 63.995,75 +123,6%

Der Dollarindex sank um 0,2 Prozent. Die Analysten von Westpac sehen kurzfristig eher Spielraum nach unten. Die Risikoneigung dürfte zulegen und eine Neubewertung der Erwartungen an die Geldpolitik der Zentralbanken weltweit könnte den Dollar in den kommenden Tagen auf Talfahrt schicken, hieß es. Bitcoin sprang derweil auf ein Rekordhoch. Im Handel verwies man unter anderem auf das erfolgreiche Börsendebüt des Bitcoin-Fonds am Vortag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,40 83,42 -0,0% -0,02 +75,3% Brent/ICE 85,66 85,82 -0,2% -0,16 +68,9%

Erdöl drehte ins Plus, nachdem die staatliche Energy Information Administration wider Erwarten eine Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hatte. Zum Settlement notierte die US-Sorte WTI 1,1 Prozent höher bei 83,87 Dollar. Brentöl verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 85,82 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,27 1.782,13 +0,2% +3,14 -5,9% Silber (Spot) 24,34 24,28 +0,3% +0,07 -7,8% Platin (Spot) 1.057,25 1.053,75 +0,3% +3,50 -1,2% Kupfer-Future 4,73 4,73 -0,1% -0,01 +34,2%

Inflationssorgen trieben den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 1 Prozent auf 1.786 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FED / BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft ist nach einer Erhebung der US-Notenbank in den meisten Fed-Bezirken mit einer bescheidenen bis moderaten Rate gewachsen. Allerdings hätten mehrere Distrikte über ein verlangsamtes Wachstumstempo berichtet, was durch Unterbrechungen der Lieferkette, Arbeitskräftemangel und Unsicherheit im Zusammenhang mit der Delta-Variante des Coronavirus zusammenhänge, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorging.

GELDPOLITIK USA

Für die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, kommt eine Diskussion um eine Anhebung der Zinsen zu früh. "Ich glaube nicht, dass Zinserhöhungen in nächster Zeit bevorstehen", sagte sie dem Sender CNBC. Die aktuelle Geldpolitik sei "gut kalibriert.

VENEZUELA / KOLUMBIEN

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat sich für eine Normalisierung der wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Kolumbien ausgesprochen. "Wir müssen unsere Probleme in Frieden lösen", sagte Maduro in einer Fernsehansprache am Mittwoch. Sein kolumbianischer Amtskollege Ivan Duque lehnte die Anerkennung der Regierung Maduros jedoch erneut kategorisch ab.

CIMIC

Die Hochtief-Tochter Cimic hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr umgesetzt und einen soliden Gewinn erzielt. Die australische Baufirma bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Zudem stoppte das Unternehmen sein Supply-Chain-Finanzierungsprogramm.

IBM

Licht und Schatten haben die Drittquartalszahlen von International Business Machines (IBM) enthalten. Während das Ergebnis den Erwartungen des Marktes entsprach, lag der Umsatz unter dem Analystenkonsens. IBM verdiente netto 1,13 (Vorjahr: 1,7) Milliarden Dollar bzw 1,25 (1,89) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis belief sich das Ergebnis je Aktie auf 2,52 (2,58) Dollar und traf damit die Konsensschätzung der Analysten. Der Umsatz stieg auf 17,62 (17,56) Milliarden Dollar. Analysten hatten den Umsatz bei 17,79 Milliarden Dollar gesehen.

QUALTRICS

Qualtrics International hat mit seinen Finanzzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen und seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht. Im Quartal erzielte Qualtrics einen Umsatz von 271,6 Millionen US-Dollar, 41 Prozent mehr als vor einem Jahr und über der Prognose des Unternehmens von 257 bis 259 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie (auf Non-GAAP-Basis) war mit 1 Cent positiv, während Qualtrics mit einem Verlust von 1 bis 3 Cents gerechnet hatte. Nach GAAP wies das Unternehmen allerdings einen Verlust von 286 Millionen Dollar oder 56 Cent pro Aktie aus.

