Dreijahresprojekt soll qualitätsgesicherte Luftüberwachungsdaten für die Stadt bereitstellen

Ricardo, ein erstklassiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, wird im Rahmen einer neuen dreijährigen Vereinbarung weiterhin wichtige Luftqualitätsüberwachung und Datenanalysen im Nahen Osten bereitstellen.

In Zusammenarbeit mit Envirozone LLC, einem Anbieter von Luftüberwachungsanlagen, wird Ricardo die Qualitätssicherung, Überprüfung und Bestätigung der Daten aus einem erstklassigen Überwachungsnetz in der saudi-arabischen Hauptstadt vornehmen. Der Auftrag wurde von der Royal Commission for Riyadh City (RCRC) erteilt.

Sean Christiansen, Air Quality and Environment Practice Director von Ricardo, sagte dazu: "Dieser neue Vertrag untermauert das Geschäft von Ricardo in Saudi-Arabien. Unsere Fachteams werden die Zusammenarbeit mit Envirozone LLC für die Royal Commission for Riyadh City fortsetzen und eine hochmoderne nachhaltige Lösung bereitstellen, um die Ambitionen der Stadt für eine stetige Verbesserung ihrer Umweltschutzbestrebungen zu unterstützen."

Die ersten Projekte begannen im Jahr 2014 und betrafen die Lieferung, Installation und Instandhaltung eines neuen Überwachungsnetzwerks mit 17 Stationen. Ricardo Environment Arabia LLC wurde beauftragt, laufende Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrolldienste für das Netz zu leisten, einschließlich regelmäßiger Leistungstests der Überwachungsanlagen, einer kritischen Überprüfung der erfassten Daten sowie einer umfassenden Analyse der generierten Daten mit Berichterstattung.

Die ursprüngliche Vereinbarung wurde bereits früher verlängert, und der neue Vertrag bedeutet nun eine weitere dreijährige Tätigkeit für Ricardo.

Die 17 Überwachungsstationen, einschließlich einer mobilen Station, messen jeweils bis zu 15 Schadstoffarten und generieren über die gesamte Vertragsdauer stündlich über 3,5 Millionen Datenpunkte, die alle mithilfe der leistungsstarken Datenverarbeitungssoftware Ricardo Modus von dem Fachteam überprüft werden. Um die langfristigen Vorteile des Projekts auch über die Vertragsdauer hinaus sicherzustellen, stellt Ricardo Environment Arabia LLC dem für Luftqualität zuständigen Team von RCRC auch ein umfassendes Parallelprogramm für Wissenstransfer und Schulung zur Verfügung.

Ricardo steht seit mehr als fünfzig Jahren an der vordersten Front der Luftqualitätsmessung und damit verbundener Qualitätssicherung und -kontrolle dieser Daten.

Akin Adamson, Middle East Director von Ricardo, kommentierte: "Die von Ricardo entwickelten Methoden und Verfahren sind international als empfohlene Methoden anerkannt und wurden in der ganzen Welt eingeführt. Wir freuen uns auf unsere weitere bedeutende Geschäftsausdehnung im Nahen Osten, wo die Umweltprogramme rapide in Fahrt kommen."

HINWEISE FÜR DIE REDAKTION:

Über Ricardo

Ricardo plc ist ein erstklassiges Beratungsunternehmen zu Umweltfragen, Technik und Strategie, dessen Aktien an der Londoner Börse notiert sind. Wir bieten seit mehr als 100 Jahren technische Spitzenleistungen und außergewöhnliche Kompetenzen in der Bereitstellung modernster und innovativer, nachhaltiger und sektorübergreifender Produkte und Lösungen. Damit sind wir unseren Kunden in der ganzen Welt behilflich, die Effizienz zu steigern, Wachstum zu erzielen und eine klare und sicherere Zukunft zu verwirklichen. Unsere Mission ist eindeutig -- und besteht in der Schaffung einer zukunftsfähigen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ricardo.com.

Ricardo Energy Environment ist ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und hilft seinen Kunden in der ganzen Welt, Umweltherausforderungen zu bewältigen und Chancen wahrzunehmen. Das aus mehr 450 Mitgliedern bestehende Team greift auf eine eindrucksvolle über 40-jährige Tradition der Unterstützung von Regierungen und Firmen zurück. Die Beratungsfirma ist ein operativer Geschäftsbereich von Ricardo plc. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://ee.ricardo.com/.

