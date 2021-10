Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX im Minus erwartetDer DAX wird wohl auch am Donnerstag über die in dieser Woche bislang umkämpfte Marke von 15.500 Punkten zunächst nicht hinauskommen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex bei 15.440 Punkten und damit 0,5 Prozent tiefer.2. Börsen in Fernost mit gemischten VorzeichenAn den Börsen in Asien ist am Donnerstag ...

