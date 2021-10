DJ Marge der Software AG sinkt im dritten Quartal leicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstumstempo bei der Software AG hat sich im dritten Quartal verlangsamt. Der operative Gewinn blieb weitgehend stabil, womit die Marge sank, wie aus den vollständigen Zahlen zum dritten Quartal hervorgeht. Am späten Montagabend hatte die Software AG ihren Ausblick für die Wachstumssparte Digital Business gesenkt, für den Bereich Adabas & Natural (A&N) dagegen erhöht. Auch die Margenprognose wurde angehoben.

Der Konzernumsatz stieg im Quartal leicht um 7 Prozent auf 198 Millionen Euro. Analysten hatten in einem von S&P Global Intelligence zusammengestellten Konsens mit 196 Millionen Euro gerechnet. Der Auftragseingang (Bookings) legte währungsbereinigt um 5 Prozent auf 107 Millionen Euro zu.

Wie bereits bekannt, stiegen die Bookings im Segment Adabas & Natural um 2 Prozent, im Digitalgeschäft um 6 Prozent. Bei Digital habe es länger als erwartet gedauert, bis neue Geschäftsmöglichkeiten vertragsreif wurden, teilte der Konzern mit.

Im Gesamtjahr wird bei A&N nur noch mit einem Rückgang um 8 bis 12 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten minus 20 bis 30 Prozent gerechnet. Für den Geschäftsbereich Digital Business prognostiziert die Software AG dagegen nur noch ein währungsbereinigtes Wachstum der Bookings von 13 bis 17 Prozent nach bislang geplanten 15 bis 25 Prozent. Die operative Ergebnismarge (EBITA, non IFRS) sieht der Konzern nun bei 17 bis 19 Prozent nach bislang 16 bis 18 Prozent.

Im dritten Quartal sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) geringfügig auf 33,3 von 33,4 Millionen Euro. Hier hatten die Analysten mit 27 Millionen Euro deutlich weniger erwartet. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITA-Marge von 16,8 Prozent nach 18 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Unter dem Strich verdiente die Software AG 16,2 Millionen Euro und damit 17 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 22 Cent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2021 01:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.