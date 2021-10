The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2021ISIN NameCH0340677837 SIEGFRIED HLDG 16-UND.DE000DK0KSA3 DEKA STUFENZINS ANL 17/21XS0234084738 BUENOS AIR. 05/35 REGSXS0630204351 NEXT GROUP PLC 11/21XS0808563695 JACCAR HLDGS. 12/23 CVXS1080163709 SODEXO S.A. 14/22XS1508675334 SAUDI-ARABIEN 16/21 REGSXS1508771216 FUGRO 16/21 CVDE000DDA0NZ0 DZ BANK IS.A1048DE000LB06DE3 LBBW MTN OPF 15/21DE000DZ5WGL2 DZ BANK IS.R.2861 MTNDE000TUAG1D6 TUI AG BZR